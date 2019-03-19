人人都有YEEZY穿？adidas潮流神鞋3月連續開賣

2019-03-19 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



難道「人人有YEEZY穿的時代真到來？」，這款由adidas與饒舌潮流教父「肯爺」合作的話題鞋款，向來以難買、炒價高著稱，但今年以來adidas已陸續發售多款YEEZY，尤其是3月份更一口氣開賣3款，潮鞋粉絲的荷包可要顧緊了！

自從2015年adidas與Kanye West「肯爺」聯手推出力作YEEZY以來，這款鞋便搶盡社群媒體的焦點，不僅肯爺帶頭穿搭頻頻打卡，許多明星及潮流ICON也是「人腳一雙」，將該鞋款的聲勢一舉拉抬上天，因此炒價也相當驚人，首批上市時，在台灣曾炒到每雙5萬多元。

而有別於以前的「飢餓行銷」，adidas針對YEEZY的行銷策略似乎開始改採「鞋海戰術」，以3月來說，月初時先是發售了YEEZY BOOST 700 INERTIA，隨後月中時，又開賣了YEEZY BOOST 350 V2 HYPERSPACE，最新的消息則是，3月23日又要釋出 YEEZY BOOST 700 V2。