百貨辦趴 忠孝SOGO、微風松高3/22周末夜人氣對尬

2019-03-19 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



在母親節大檔開跑前，百貨為了活絡人氣與買氣，也費心創造話題，加上目前正值新品上市期，為了讓消費者有前往百貨的理由，以及回饋主顧客，百貨為主顧客準備了各式活動與專屬回饋，除了讓VIP體驗更有趣的活動外，也為母親節檔期暖身。

SOGO忠孝館PARTY WEEK即日起正式展開，3月27日前推出尊榮禮遇回饋，憑邀請函可兌換4小時免費停車；指定樓層櫃位單筆消費達指定門檻，享現折5%回饋；3月24日前持SOGO聯名卡或國泰世華卡消費，單日單卡累積滿5,000元，再送4% SOGO購物抵用券，最高可享9%回饋。

3月22日還有熱鬧的PARTY NIGHT，SOGO忠孝館當晚各樓層有神秘占卜三部曲、花草精油香氛蠟燭、花花世界Q版畫等各式精彩體驗，只要單筆消費滿3千元，或持PARTY WEEK邀請函於館內單筆消費滿千元，就可體驗一次。

3月22日當天1F化妝品區消費不限金額，可兌換GIVENCHY粉紅棒棒糖；當晚於忠孝館指定樓層單筆消費滿額，就送雙旋鈕電烤箱、可愛造型煎蛋鍋、歌林電烤箱、Nespresso Essenza Mini咖啡機、SOGO商品券1,000元等好禮。晚上8點前於忠孝館單筆消費滿1,000元，還可憑HAPPYGO卡、發票兌換抽獎券，有機會獲得香格里拉台南遠東國際大飯店「總統套房一晚 & 醉月樓雙人晚間套餐」。

另外，位於信義區的微風松高，以「3月22日國際閨蜜日」為主題，打造百貨電音趴，攜手當紅APP「抖音TikTok」當晚7點在微風松高4F天際花園共同舉辦「閨蜜狂歡趴」，500元門票可體驗台灣知名夜店DJ在DJ-Eason、DJ-smile、DJ-Royal三位電音響宴，可兌換掌門精釀啤酒一杯及精美小禮物。線上報名至3月20日。