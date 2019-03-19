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家中貓咪愛搗亂　其實都是因為你！研究證實：貓咪行為會模仿飼主

2019-03-19 17:56聯合報 記者劉小川╱即時報導

若是常常探望朋友家中的貓咪，總覺得朋友的貓，怎麼個性跟行為，跟朋友越來越像了呢？這會不會就像是，自己生的孩子，會跟父母親的行為模式越來越相近呢？甚至生活作息，都間接影響到了你的毛孩子。

其實根據科學家的最新研究指出，家中的貓咪，確實會受到主人的個性、行為的影響，英國林肯大學（University of Lincoln）針對動物行為的研究，就指出貓會模仿主人，根據牠生活所在的地方，開始模仿，因此會越來越像主人，是正常的！

其他研究也針對3千多位貓奴們進行研究，發現飼主的個性與行為，確實會對貓咪產生影響。因此如果你的貓很躁動，那麼可能代表你的個性，也是比較急躁的囉！

在電視上常看到有些節目，針對難搞的寵物，用什麼教導的方式跟溝通，才能讓「毛孩子」能跟人在同個環境內和平相處。其實貓咪跟狗狗養久了，行為跟作息，通常會跟著主人的習性而變更，就如同個性，你是一個暴躁個性的主人，你的貓咪個性也不會太過於穩定，所以貓狗的個性，其實取決於飼養主的最大因素，貓奴們是否也這樣認為呢？

貓咪跟狗狗的個性在家裡截然不同，若要談論貓咪的話，貓咪就像是最愛你的室友；狗狗的話，就像是需要被寵的孩子，需要各種的呵護跟關懷。

接下來，讓大家看看「貓咪」的年齡，如何對照成人類的年齡。幼貓大概6個月時，約莫人類的10歲；1歲時是人類15歲，2歲為24歲，成貓大概3歲為人類28歲，大概到了6歲時，就是人類的40歲；熟齡貓的8歲，大概人類48歲，10歲為人類56歲；老齡貓的11歲

那又要如何辨別出貓咪的年齡狀態？根據Dr. Lan臉書粉絲團的說明如下！

幼貓：總是充滿無辜的一張「可愛、天真無邪」的模樣。

青少年貓：活動力十足，就算被斥責了，也可以快速的復原。

成貓：成貓的體重與個性，相對的穩定，你幾乎可以猜到他的下個窩藏地點。

熟齡貓：各方面的代謝已經慢慢在下降，也容易發胖。但對於本身愛吃的貪嘴貓，可不能算數。

中老年貓：體重增加變慢了，甚至食慾不如以往。

老年貓：活動力下降，肌肉量相對就減少許多，增重也是比較難的事。

不同年紀的貓，會有不同的行為。圖／摘自Pelexs
不同年紀的貓，會有不同的行為。圖／摘自Pelexs
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貓咪與人類歲數該怎麼對照呢？圖／摘自Pelexs
貓咪與人類歲數該怎麼對照呢？圖／摘自Pelexs
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貓咪的行為，其實來自於飼主。圖／摘自Pelexs
貓咪的行為，其實來自於飼主。圖／摘自Pelexs
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貓奴的個性，會影響貓咪的行為。圖／摘自Pelexs
貓奴的個性，會影響貓咪的行為。圖／摘自Pelexs
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貓咪年齡寵物
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