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不只是電商！蝦皮購物推Shopee LIVE打造新媒體平台

2019-03-19 17:35聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

消費者搜尋習慣不斷變化，據資策會台灣消費者網購行為調查，高達6成的網購族已將「電商平台」視為獲取產品資訊的優先管道；同時，據蝦皮購物統計，部分品類關鍵字在蝦皮的搜尋量已不亞於搜尋媒體，其中「衛生紙」搜尋量已高於一般媒體3倍，「唇膏」更有7倍之高，顯示消費者漸漸習慣以電商為優先搜尋商品資訊入口，電商平台成為「新媒體」已是最新消費趨勢之一。

根據App Annie最新報告，蝦皮購物穩坐台灣月活躍用戶數最高的電商App，與Google、Facebook、LINE、IG等社群平台同樣成為消費者日常不可或缺的重要交流應用程式。蝦皮購物2018年全球訂單數突破6億，年成長高達147%，去年起更打造「超級品牌日」，與Dyson、巴黎萊雅等品牌攜手推出超殺購物優惠，寫下平均業績成長超過60倍的佳績，Dyson更創下成長358倍的驚人成果，今年除了將主打國際品牌，包括美妝、家電、時尚類品牌日優惠之外，蝦皮購物更宣布將以「新媒體平台」之姿，推出「Shopee LIVE」直播，結合影音互動，豐富購物體驗、為品牌帶來更多商機。

蝦皮購物發現，用戶停留在平台的時間越久、黏著度越高，訂單貢獻度也越大，2018年用戶每周總停留時間已超過2億分鐘，看準電商成為新影音渠道、可鎖定更精準客群的優勢，因此正式推出Shopee LIVE，每週二、三、四晚上7點分別推出「蝦皮福利社」、「蝦皮大來賓」、「蝦皮占星室」節目，希望結合娛樂、內容、名人3大元素，以用戶體驗為優先，加強用戶黏著度。另外，蝦皮購物目前也有「賣家直播」時段，精選優質賣家上線推薦賣場商品，開播以來已協助品牌賣家每小時平均訂單4倍成長。

歡慶「Shopee LIVE」正式推出，蝦皮購物於3/19至3/21舉辦「品牌嘉年華」，天天祭出好康優惠，3/19「商城免運日」消費滿399元使用全家、OK超商取貨免運，更有限量韓國原裝進口LG空氣清淨機破盤價9,999元；3/20「超級蝦券日」全日6個時段大灑「全站1折券」和「商城1、3、5、7折券」現買現折；3/21「超級回饋日」全日6大時段使用回饋折扣碼，購買SKII青春露、Switch同捆組等指定活動商品，最高享蝦幣23倍回饋，數量有限，先搶先贏！

蝦皮購物正式推出Shopee LIVE，結合娛樂、內容、名人三大元素，打造多樣化...
蝦皮購物正式推出Shopee LIVE，結合娛樂、內容、名人三大元素，打造多樣化直播節目，創造最佳品牌體驗。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物公布2019重點策略，電商成為「新媒體平台」已是趨勢。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物公布2019重點策略，電商成為「新媒體平台」已是趨勢。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物電商
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