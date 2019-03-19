白熊抱著鐵火卷！藏壽司15款「角落小夥伴」扭蛋超療癒 還有4款限定新菜

2019-03-19 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



藏壽司自3月26日起，結合療癒系的「角落小夥伴」，於全台門市推出15款獨家聯名扭蛋，另外還同步推出和風黑糖蜜蕨餅聖代、炙烤起司長鰭鮪魚等期間限定的季節新品。

「角落小夥伴」自2012年登場，以呆萌的外型與害羞性格風靡日本，週邊商品及展覽活動也都吸引大批粉絲蒐集與朝聖。藏壽司首次與 「角落小夥伴」合作，推出獨家限定扭蛋！全系列共有15款，除了可愛的立體吊飾，更有實用的紙膠帶及立體磁貼。不論是捧著鐵火卷享用的「白熊」、抱著芥末不離手的「炸豬排」、愛好黃瓜卷的「企鵝」、蓋上豆皮化身豆皮壽司的「貓」等，一字排開可愛程度破表。

「藏壽司x角落小夥伴」扭蛋將於3月26日於全台藏壽司推出。此外，為慶祝兒童節到來，各店粉絲頁也於4月1日推出抽獎活動，參與民眾有機會獲得來自日本的「角落小夥伴」限定禮物。