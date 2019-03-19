芋泥爆浮誇！跟著Selina吃芋泥球、三家芋泥控IG熱推名店

2019-03-19 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



天氣變熱了有一點吃不下，滑順芋泥當點心，一口一口超滿足！日前小編報導了Hebe跟Ella吃的同一家早餐店「老江紅茶牛奶」之後，有粉絲通報小編，其實Selina日前在IG也秀過一個神秘圓狀點心，在女神的手中看起來格外「欠吃」，讓小編快去了解一下。果然「芋泥控」粉絲眼睛都很尖，Selina女神回應，放手上的球體小點心正是「基隆芋泥」！這下子又勾起吃貨小編滿滿的食欲了。 Selina在IG上的照片手放「基隆芋泥球」吸引網友眼球。圖／截自IG 分享 facebook

今天來瞧瞧三家芋泥點心名店，包括獲得不少藝人推薦的基隆名店「連珍」的芋泥球和芋泥雪露；IG滿是打卡的排隊名店「滿樂鐵板吐司」，超浮誇芋泥夾層；以及近期IG上不少網友分享，天母麵包老店「全統」一款需要提前預定才買得到的芋頭寶盒蛋糕。立刻來為各位芋泥控上好上滿囉。

百年老店連珍糕餅店 芋泥球藝人愛

說到基隆「芋泥球」，一定想到「連珍糕餅店」，「連珍」是基隆地區的百年老店，原本就已經相當知名，但早在IG風行之前，許多「連珍」粉絲至今仍津津樂道的一段，其實是知名女星小S曾經在「康熙來了」，試吃過來賓帶到節目的「芋泥球」，吃一顆不夠還去要來賓手上的那顆，原因是想「帶回家」！節目播出後，曾造成一陣排隊風。 連珍的招牌商品芋泥球曾獲許多藝人稱讚。圖／連珍糕餅店提供 分享 facebook

這款明星愛吃的「芋泥球」大熱賣至今，讓「連珍糕餅店」小編也尊稱它為「連珍球哥」，可說是鎮店之寶。吃過的網友形容芋泥球甜度適中，柔綿滑順，滿滿的芋頭香，讓人一口接一口，而除了「芋泥球」之外，「連珍」販售的各類傳統糕餅、季節性蛋糕也很受到網友歡迎，是IG上常被分享的商品，也有許多美食節目介紹過。

特別一提「連珍糕餅店」有款特別的芋頭商品「芋香雪露」，雪露共有三層，分別為奶凍、芋泥、西米露，奶香芋香濃厚滑順、西米露QQ冰涼，熱天用來款待閨密相當適合。可上「連珍糕餅店」官方粉專查詢。 芋頭蛋糕內餡豐厚。圖／連珍糕餅店提供 分享 facebook 芋香雪露是招牌甜點。圖／連珍糕餅店提供 分享 facebook

滿樂鐵板吐司 IG分享超浮誇芋泥夾層

2018年的夏天，有一家早餐店的芋泥吐司突然爆紅。這家曾在IG造成打卡熱潮、爆紅的排隊名店「滿樂鐵板吐司」，由於招牌肉鬆芋泥吐司切面超級浮誇，拍起來非常吸引人，許多吃過的顧客都會上網分享，一度造成旋風。 「滿樂鐵板吐司」很多網友分享。圖／udn讀者提供 分享 facebook 「滿樂鐵板吐司」很多網友分享。圖／udn讀者提供 分享 facebook

「滿樂鐵板吐司」位於台北市中正區杭州南路一段69號、善導寺捷運站附近。烤吐司加滿滿芋泥讓早餐瞬間變得誘人，吃過的網友表示，肉鬆芋泥吐司的內餡厚實，肉鬆微鹹加甜芋泥搭配，甜鹹融合搭配香熱烤吐司，點一份就很飽足。另外有一款芋泥奶酪吐司也相當知名，芋泥控前往品嘗分享：「搭奶酪也不會過甜」、「芋泥很綿密」、「芋泥超充足」、「咬下去爆出來」。

天母老店「全統西點麵包」 芋頭寶盒用料十足

最近IG網友分享一款名為「芋頭寶盒」的蛋糕，拍起來非常搶眼，來自不少天母人從小吃到大的傳統麵包店「全統西點麵包」。IG網友分享的這款新品「芋頭寶盒」，不但外型華麗看起來用料也很紮實；另一款招牌的「芋頭生乳捲」，有細緻的蛋糕加不甜膩的鮮奶油，包夾滿溢出來的芋泥，吃得到芋頭顆粒，口感豐富。網友好評「新鮮芋頭甜而不膩」、「看到芋頭就是忍不住」、「芋頭多得有點過分了」。 芋頭寶盒需先預定。圖／全統西點麵包提供 分享 facebook 芋頭寶盒需先預定。圖／全統西點麵包提供 分享 facebook 「芋頭生乳捲」內餡爆多。圖／全統西點麵包提供 分享 facebook

在天母開業至今已經30多年的「全統」，原本就有許多喜歡麵包的在地粉絲推薦，店內除了蛋糕外，吐司類商品跟麵包類商品也獲得好評。店家表示「芋頭寶盒」要先預定，以免撲空，目前「全統」共有三家店面，都在天母士林一帶，有興趣的網友可上官方粉專查詢。