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鄭南榕去世30周年 全台大學串聯紀念活動

2019-03-19 17:18聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

今年恰逢鄭南榕去世30周年紀念，北中南多間大專院校串連，包含台大、交大、中興、東海、成大，一起於3月中下旬，舉辦系列活動。　

成大學生會指出，2018年4月7日，台大研究生協會邀請日本櫻人劇團，來台演出《七十一日的台灣白百合》，並舉辦台大校園第一次的言論自由紀念活動。台大前研究生會長王昱鈞曾於紀念活動前表示「轉型正義的推動應該要進入校園，每一個年輕人都應該有面對歷史的機會，並期待能推廣這次的活動到各個校園中。」　

鄭南榕先生爭取台灣言論自由的殉道精神，不僅僅感動台灣的青青學子，日本櫻人劇團導演馬場櫻女士，於台灣旅遊途中，結識白色恐怖受難者蔡焜霖先生，因而得知鄭南榕的事蹟，深受感動回到日本後，以鄭南榕先生殉道前，居住於出版社的71天生活，帶出其人生觀、夢想與精神。而後再一次台大研協會幹部日本出訪時期，因緣際會下連結，而促成2018年的言論自由日紀念活動。　

由多間學校學生社團串連的「南榕難容：nylon 30周年」系列晚會活動即將拉開序幕。本次活動再次邀請到日本櫻人劇團來臺演出以鄭南榕故事為背景的創作《七十一日的台灣白百合》，首演將於3/20在成功大學登場，緊接著3/21在東海大學、3/22清華大學、3/23台灣大學輪番上演；各場次映後邀請到葉菊蘭女士、鄭竹梅女士、曹欽榮先生、陳志明先生、林飛帆先生等展開座談，四場預期參與人數共計2000人次。　

2019適逢鄭南榕殉道30周年，全台六校學生團體除了共同櫻人劇團巡演外，更於各地舉辦數場講座、展覽，學生參與規模遠遠超出以往。在言論自由後三十年的今天，學生希望能夠透過活動傳遞得來不易的言論自由彌足珍貴，也正因如此才造就了台灣多元文化價值，期望新世代台灣在嚴峻的國際局勢中能夠珍惜並堅守；在言論自由的基礎之上，我們才能發揮具有台灣特色的文化影響力，並走出屬於台灣自己的自由民主之路，延續南榕精神。　

鄭南榕去世30週年，全台大學串聯舉辦紀念活動。圖/成大學生會提供
鄭南榕去世30週年，全台大學串聯舉辦紀念活動。圖/成大學生會提供
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鄭南榕台大成大
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