薄透洋裝好性感 王心恬自曝喜歡素顏約會
浪漫優雅的時尚品牌Blumarine發表春夏新裝，由名模王心恬帶領凱渥名模展演，本季大量的運動裝混搭look，既有飄逸的雪紡輕紗，也有貼身的單車褲，遊走正式禮服與休閒洋裝之間，增添穿搭趣味。
剛從日本度假回來的王心恬，正好用工作來收心，跟品牌合作多次的她笑說每次穿Blumarine的衣服都有「變回女孩的感覺」。她也分享自己對運動和瘦身的「獨特」觀察，「以前不運動的時候好像比較瘦，因為比較不健康，吸收不好，開始運動後吃的也變多，身體變好吸收也變好，就比較容易胖。」平常什麼場合會穿到類似Blumarine的禮服洋裝？王心恬自曝除了好友的婚禮、之外，約會也可以穿。上一次穿這樣類似禮服的風格約會是什麼時候的事情？「大概有三、四年了吧！」她說自己不太習慣穿太正式的約會，「我現在都是素顏約會，反正都是朋友嘛！因為我約會對象一定是要從朋友開始當起，無法透過相親認識。」她口中的「好朋友」姚元浩正好也符合這個條件。
Blumarine春夏加入大量運動裝元素，近來非常火紅的單車褲以花卉印花、蛇紋或飽和螢光色呈現，搭配雪紡紗洋裝、露肩上衣等浪漫質感的單品，呈現甜美性格兼具的特色。品牌標誌性的荷葉邊、蕾絲細節也沒有缺席，以粉紅色、草綠色等淡雅的色彩搭配百褶、針織等技法，看來格外優雅柔美。而標有品牌Logo的鬆緊腰帶，也注入年輕街頭氣息。
留言