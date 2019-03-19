Samsonite推出全新店型 主打客製化服務首創個性符號、姓名烙印

2019-03-19 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



全球最大的行李箱品牌Samsonite選在新光三越百貨A9館，成立台灣第一家的新型店面，主打客製化服務選項。而1月才在微風南山百貨開設全球第一家專賣店的Georg Jensen Men’s則又將觸角延伸至微風廣場，成立同樣是全球首間的快閃店。

全新的Samsonite店裝採用白色、玫瑰金色調，善用玻璃素材，創造出有別以往的明亮舒適放鬆的購物空間與氛圍。陳列除了行李箱之外、男女商務、休閒包袋類外，Samsonite首度提供「客製化烙印服務」，消費者可任選流沙金或者星燦銀色彩，自由烙印英文字母、數字等特殊符號，以創意打造獨一無二皮牌吊飾配件。此外，店內還率先上市了今年主打的Polygon 寶石箱，功能性亦全面升級，箱體採創新 80/20比例提升整體收納容量。搭配的Hinomoto 靜音雙輪不僅好拖拉，更配備EASY BRAKE™煞車系統，在傾斜或搖晃的環境裡，只需按下旁邊的按鈕即可輕易剎停。