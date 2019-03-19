滿滿的台味！小7推5款「夜市小吃零食」 米血糕、大腸麵線全都有

2019-03-19 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



零食口味不斷推陳出新，就連大家平常愛去夜市或小攤吃的小吃都能變身零食！7－ELEVEN今年首次推出台灣在地零食專案架，4月10日起將推出5款夜市小吃零食，包括米血糕、大腸麵線、大腸包小腸等都在其中。

大小朋友都愛吃的點心麵，7－ELEVEN推出獨家販售的大腸麵線口味，將大腸麵線的醋味與蒜味融入酥脆的點心麵，越嚼越能品嘗出神似之處；波的多洋芋片米血糕風味、黑胡椒牛排風味也是7－ELEVEN獨家，尤其米血糕風味將香甜花生粉巧遇濃郁醬油膏的口感帶入零食，口感十分微妙。

可樂果推出米穀酥米腸口味、豌豆酥烤香腸口味，以台灣米製成的可樂果JUMBO米穀酥可吃到獨特的酥脆米香，佐以碳烤米腸風味，香氣十足，經典螺旋的可樂果豌豆酥搭配碳烤香腸風味，蒜香過癮、酥脆爽口，妙的是主打兩種一起吃就能混搭出「大腸包小腸」的風味，就連包裝上都可看到兩款拼湊的巧思。

除了5款夜市小吃零食之外，7－ELEVEN即日起也推出一系列台灣人氣小吃，包括醬香綜合滷味、芋頭魚丸炊粉湯及

呷七碗四神湯、筒仔米糕、碗粿等。