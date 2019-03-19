25年前的大哥也很潮！神作「成龍鞋」經典配色開賣 全球限量1994雙

2019-03-19 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



時下追逐潮鞋的粉絲，可能對於「六叔」、「肯爺」等潮人足下風光如數家珍，但讓我們將時光倒退25年前，當成龍大哥還算年輕時，曾經也帶起一股「成龍鞋」的風潮，如今這款由Reebok打造的神鞋即將「完全復刻」，1994年最經典的配色本周五即將在台開賣。

若說每個運動品牌都有一雙經典神鞋，那麼提到Reebok，第一時間想到絕對就是Instapump Fury系列，這款於1994年問世的力作，曾經因為當時的巨星成龍私服穿搭必備，而成為年輕人追捧的潮鞋，甚至在1997年時，還特地推出香港回歸版本，造成極大的旋風，而它也曾受時尚老佛爺Karl Lagerfeld青睞，推出聯名款還讓模特兒穿上走秀。

而為慶祝Instapump Fury 25周年，Reebok這次重現首款Prototype版本，還原25年前的Pump fury原型，從標誌性檸檬黃色的橡膠底到經典Pump充氣按鈕－The Pump標誌，鞋底印有原創者Steven Smith所帶領的RAC(Reebok Advanced Concepts)標誌，向此經典致敬。