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珍珠控快喝一波！「咖啡珍珠歐蕾」超商也喝得到　限時第2杯6折

2019-03-19 16:07聯合報 記者陳立儀╱即時報導

珍珠奶茶已經成為台灣的代表飲品，不僅許多台灣人愛喝，就連外國觀光客也一定要來一杯，7－ELEVEN的CITY CAFE去年4月初正式上市的「黑糖珍珠撞奶」，主打香甜有嚼勁的珍珠與濃郁奶香，一年就狂賣超過1,100萬杯，創下7－ELEVEN風味飲品史上最高銷售紀錄，7－ELEVEN再接再厲，將於3月27日推出全新的「咖啡珍珠歐蕾」，搶攻愛喝咖啡的族群。

7－ELEVEN「咖啡珍珠歐蕾」以黑糖珍珠撞奶加入2份Espresso，香甜Q彈糖蜜珍珠伴隨香醇咖啡，豐富味覺享受，口感也較不甜膩，冰、熱大杯售價皆為75元，3月27日至4月9日購買任2杯CITY CAFE和現萃茶珍珠飲品可享第2杯6折。

除了黑糖珍珠撞奶是CITY CAFE的新寵兒之外，根據7－ELEVEN統計，去年CITY CAFE熱銷超過3.2億杯，持續開發GODIVA醇黑熱巧克力、西西里風檸檬咖啡、森永牛奶糖奶茶、藝伎咖啡等話題商品，都廣受好評；因應大眾飲用習慣改變，去年正式推出22oz特大杯，帶動大杯占比超過6成，更開設全新精品咖啡品牌「！＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館

今年7－ELEVEN將全面更新咖啡機設備，能大幅提升奶泡綿密度與出杯速度，讓咖啡風味更佳，同時也將咖啡豆升級，擴大經營精品咖啡市場，預計今年底精品咖啡店將達1,000店；現萃茶也將大舉展店，預計6月前將達1,500店。

7－ELEVEN的CITY CAFE將於3月27日推出全新的「咖啡珍珠歐蕾」。記...
7－ELEVEN的CITY CAFE將於3月27日推出全新的「咖啡珍珠歐蕾」。記者陳立儀／攝影
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7－ELEVEN CITY CAFE「咖啡珍珠歐蕾」以黑糖珍珠撞奶加入2份Esp...
7－ELEVEN CITY CAFE「咖啡珍珠歐蕾」以黑糖珍珠撞奶加入2份Espresso。記者陳立儀／攝影
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咖啡館奶茶
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