港務公司與大阪市港灣局 簽署合作備忘錄

2019-03-19 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台灣港務公司與日本大阪市港灣局於3月19日在董事長吳宗榮見證下，由港務公司總經理郭添貴與大阪市港灣局薮內弘局長代表簽署合作備忘錄，進一步加強與日本港口的合作及交流。

大阪港是日本五大國際貿易港之一，更是郵輪及水岸觀光發展高度成熟的國際城市；台灣自2016至2018連續三年都是亞洲第二大郵輪客源市場，與大阪港同為亞洲地區重點郵輪港口，也同時具備觀光資源豐沛、客源、港口設施及水岸發展成熟資源等優越條件。

此外，大阪港與台灣港群如基隆港、高雄港等皆為東北亞郵輪航線規畫的首選，因此台灣與日本的合作將可強化雙方在郵輪發展及港口城市水岸觀光的交流與合作，促進港市的發展。

港務公司表示，郵輪是國際觀光旅遊的運輸工具之一，同時是度假悠閒的場所，多樣性的航線必須透過多個港口的串連，在推展郵輪旅遊具有一致目標的台灣港務公司與大阪市港灣局，進而朝向共同合作發展東北亞郵輪業務，以簽署合作備忘錄作為起始點。