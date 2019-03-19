文青最愛的插畫家！亞瑟士X長場雄聯乘系列 台日同步開賣

2019-03-19 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



喜歡日本人氣插畫家「長場雄」的潮流迷要注意了！日本ASICSTIGER為慶祝澀谷店開幕一周年，特別與這位插畫界的當紅炸子雞合作，以「戀上女孩的男孩(彼女に恋する男の子)」為設計概念推出一系列聯名商品，包括聯名鞋、T恤以及帽款，並預計於3月20日在台與全球同步開賣。

畢業於東京造形大學的長場雄，作品風格以簡單的線條描繪，並擅長捕捉人的各種神情，不僅常與日本生活潮流雜誌合作，後來也與不少運動潮流品牌跨界聯名，甚至先前在電影《志明救春嬌》上映時，也發行一系列單品並造成搶購，當時電影男主角，同時也是潮流達人的「六叔」余文樂也曾穿上劇組人員版的T恤打卡。

這次即將發售的ASICSTIGER X YU NAGABA「戀上女孩的男孩」聯名系列，是以一名男孩的攝影視角捕捉自己心愛的女孩穿梭在澀谷與新宿街頭的情景為設計靈感。聯名鞋款是復刻亞瑟士1991年以北歐神話SAGA女神為靈感命名的GELSAGA跑鞋原型，鞋後跟、鞋底以及內裡都印有「女孩」的圖樣；此外，鞋帶上還印有長場雄手寫的「東京」與「澀谷」日文字樣。

同步開賣的還包括三款印有此次聯名設計靈魂人物「女孩」圖案的白色純棉T恤；而聯名帽款的前緣同樣繡有「女孩」的圖案，帽舌內側還印有長場雄手寫「ASICSTIGER」的字樣。