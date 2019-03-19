親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

阿扁改挺郭國文 郭秀珠心疼：女兒敗選壓力大到掉髮

「波音粉」張國煒竟買17架A350空巴？原因是這樣

文青最愛的插畫家！亞瑟士X長場雄聯乘系列 台日同步開賣

2019-03-19 15:11聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

喜歡日本人氣插畫家「長場雄」的潮流迷要注意了！日本ASICSTIGER為慶祝澀谷店開幕一周年，特別與這位插畫界的當紅炸子雞合作，以「戀上女孩的男孩(彼女に恋する男の子)」為設計概念推出一系列聯名商品，包括聯名鞋、T恤以及帽款，並預計於3月20日在台與全球同步開賣。

畢業於東京造形大學的長場雄，作品風格以簡單的線條描繪，並擅長捕捉人的各種神情，不僅常與日本生活潮流雜誌合作，後來也與不少運動潮流品牌跨界聯名，甚至先前在電影《志明救春嬌》上映時，也發行一系列單品並造成搶購，當時電影男主角，同時也是潮流達人的「六叔」余文樂也曾穿上劇組人員版的T恤打卡。

這次即將發售的ASICSTIGER X YU NAGABA「戀上女孩的男孩」聯名系列，是以一名男孩的攝影視角捕捉自己心愛的女孩穿梭在澀谷與新宿街頭的情景為設計靈感。聯名鞋款是復刻亞瑟士1991年以北歐神話SAGA女神為靈感命名的GELSAGA跑鞋原型，鞋後跟、鞋底以及內裡都印有「女孩」的圖樣；此外，鞋帶上還印有長場雄手寫的「東京」與「澀谷」日文字樣。

同步開賣的還包括三款印有此次聯名設計靈魂人物「女孩」圖案的白色純棉T恤；而聯名帽款的前緣同樣繡有「女孩」的圖案，帽舌內側還印有長場雄手寫「ASICSTIGER」的字樣。

至於Vans則是將目光轉向日本傳統文化，以「 Japan Fabrics Collection」為主題，將歷史悠久的京都印花圖案，以圖繪轉印技術轉寫於鞋身，像是全黑色的Slip-On鞋款，融入有水中藝術品之稱的金魚，此外，藍色調的Era鞋款則賦予菊花元素，花卉輪廓不規則落印在鞋面上，本系列於Vans全台門市及ABC-MART發售。

Vans以「 Japan Fabrics Collection」為主題，推出濃濃...
Vans以「 Japan Fabrics Collection」為主題，推出濃濃日本傳統文化氣息的鞋款。圖／Vans提供
分享
鞋後跟、鞋底以及內裡都印有「女孩」的圖樣。圖／亞瑟士提供
鞋後跟、鞋底以及內裡都印有「女孩」的圖樣。圖／亞瑟士提供
分享
ASICSTIGER x Yu Nagaba長場雄聯名系列鞋款。圖／亞瑟士提供
ASICSTIGER x Yu Nagaba長場雄聯名系列鞋款。圖／亞瑟士提供
分享
ASICSTIGER x Yu Nagaba長場雄聯名系列服飾。圖／亞瑟士提供
ASICSTIGER x Yu Nagaba長場雄聯名系列服飾。圖／亞瑟士提供
分享
潮流達人余文樂也曾穿上劇組人員版的長場雄插畫T恤打卡。圖／翻攝自余文樂IG
潮流達人余文樂也曾穿上劇組人員版的長場雄插畫T恤打卡。圖／翻攝自余文樂IG
分享
ASICSTIGER x Yu Nagaba長場雄聯名鞋，簡約造型搭配多項設計巧...
ASICSTIGER x Yu Nagaba長場雄聯名鞋，簡約造型搭配多項設計巧思。圖／亞瑟士提供
分享

電影東京
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

大花涼鞋穿起來超性感 「嫻妃」佘詩曼變好溫柔

2019-03-19 13:49

香港推台北美食高價團 謝金河：只有美食可讓人一再來

2019-03-19 13:03

25年前的大哥也很潮！神作「成龍鞋」經典配色開賣 全球限量1994雙

2019-03-19 16:14

珍珠控快喝一波！「咖啡珍珠歐蕾」超商也喝得到　限時第2杯6折

2019-03-19 16:07

一代巨星喬治麥可遺愛人間 慈善拍賣募4.6億

2019-03-19 15:37

擁有ALEXA3 Plus Premium 自然就有好空氣！

2019-03-19 15:09

台灣人就愛排隊結帳！小7「無人店」暫停拓點　改推販賣機

2019-03-19 14:52

麥當勞新品「培根大麥克」明開賣 大份量 「無敵大麥克」同步回歸

2019-03-19 14:43

誠品愛好者更應進一步認識他 「夢想騎士的誠品之旅」紀錄片全台11據點免費觀影

2019-03-19 14:29

遊托斯卡尼 天空之城穿越中世紀

2019-03-19 13:33

水果進得去 氣泡出得來！第一款吃得到小黃瓜的飲料 網美搶翻了

2019-03-19 11:58

「水原牛肋排炸雞」現身台灣！八色烤肉重現《雞不可失》神料理

2019-03-19 11:20

孩子的第一個爵士劇場《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》3月30台北開演

2019-03-19 10:50

「出門超時髦，房間像爆炸＝超快樂」從房間5種狀態，看人生快樂程度

2019-03-18 23:59

巴塞爾珠寶鐘表展／各家新作紛曝光 引趨勢搶話題

2019-03-18 23:26

冠軍唇膏、顯白底妝、重量眼妝 M.A.C母親節優惠組燒荷包總整理

2019-03-18 22:46

全聯We Sweet抹茶季來了！15款甜點3月22日登場

2019-03-18 20:10

史上最「棒」抽抽樂！ ZAKUZAKU祭出大獎「買六送七」

2019-03-18 19:22

台灣「橙花金棗黃檸檬」果醬奪英國雙金大獎 10分鐘內秒殺完售

2019-03-18 18:14

正妹部落客Chiara拎的包 台灣只有這裡買得到

2019-03-18 15:01

尋找真命天鞋！鮮豔明亮 春色攀上她腳踝

2019-03-18 14:23

跑鞋提升帥度！新一季男性三大必備鞋款

2019-03-18 14:21

台灣電子書市終萌芽 五大困境待突破

2019-03-18 13:45

四大理由來勸敗！入手OMEGA全新限量超霸計時碼表的必要性

2019-03-18 13:35

少吃為什麼還是「瘦不了」？營養師解密：因為沒減醣

2019-03-18 13:07

廚神亞尼克來台快閃！不只呈現米其林星級美食更秀出挑表好品味

2019-03-18 11:45

日本航空擴大台籍空服員編制 網路報名4月26日截止

2019-03-18 11:44

歌姬倖田來未也愛用！MAISON PROMAX日本初上陸迷倒櫻花妹

2019-03-18 10:48

最狂小七聯名店3店齊開 瑪莎拉蒂超跑買不起也要喝杯咖啡朝聖打卡

2019-03-18 09:30

全新BMW 3系列登台 更聰明 更帶勁

2019-03-18 00:56

Van Cleef & Arpels 紅寶石火焰 點亮曼谷

2019-03-18 00:27

花朵、動物造型大比拚 烘焙展首屆「漢餅創新大賽」冠軍出爐

2019-03-17 19:53

士林人的回憶 經營25年「學姊冰店」驚傳收攤

2019-03-17 17:10

烘焙展推限定優惠 KitchenAid、magimix料理機廚房比美

2019-03-17 15:50

看完電影好想「吃雞」！3月底前憑電影票 繼光香香雞套餐優惠99元

2019-03-17 15:26

戴上它立馬回頭率大增！Nixon櫻花粉紅腕表好吸睛

2019-03-17 15:02

過了50年依舊熱賣的傳奇！ 解密泰格豪雅MONACO計時碼表

2019-03-17 14:25

來自東方的Gucci女孩 中加混血女模Mae怪的很迷人

2019-03-17 13:51

線上線下讀書會正夯 萬人同看一本書

2019-03-17 12:49
看更多

熱門文章

影／神奇！8旬老婦後仰摔倒 駝背不藥而癒

2019-03-18 19:31

長榮、立榮航空調整桃機截止報到時間 為起飛前一小時

2019-03-18 18:03

「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師指原因有兩個

2019-03-18 17:15

獨／健保給付砍到見骨 4千種藥品1顆不到2塊錢

2019-03-18 22:02

他分享「50年代」衛生紙 網友驚：擦了不會破皮？

2019-03-18 17:13

北捷百億運量倒數3千萬人次 北車超旺二度上榜

2019-03-18 21:02

東部海域規模4.7地震 宜蘭、桃園震度3級

2019-03-19 12:13

柯文哲挺Uber 計程車聯盟怒：掩護小三嗆正宮

2019-03-18 16:57

全聯We Sweet抹茶季來了！15款甜點3月22日登場

2019-03-18 20:10

彭啟明：鋒面急行軍南下 周五降溫10度

2019-03-19 07:39

大陸又挖到肉靈芝？中醫師指炒作成分居多

2019-03-19 11:59

鐵道迷知道嗎？ 台鐵新車票「復古」 竟是為這2原因

2019-03-19 10:00

不堪健保砍價 「百憂解」退出台灣

2019-03-19 00:03

「出門超時髦，房間像爆炸＝超快樂」從房間5種狀態，看人生快樂程度

2019-03-18 23:59

影／別讓小痣出大事！這款機器人助你判斷有無癌化

2019-03-18 16:17

百憂解退出台灣市場 醫學會：抗憂鬱劑切勿說停就停

2019-03-18 17:45

每日星座運勢／金牛求婚成功機率高 工作效率頗高

2019-03-19 00:00

1天1顆藥如治慢性病 94歲愛滋爺病毒降低

2019-03-19 00:17

307公車轉彎比「神秘手勢」網讚爆：以為到日本

2019-03-19 14:08

數位螢幕傷眼？ 醫師：藍光非主因

2019-03-18 19:40

葉黃素集資專案惹議 「美的好朋友」致歉並退款

2019-03-18 21:20

夏威夷披薩 其實不是夏威夷人發明的

2019-03-19 02:01

【心情點滴】林思妙／媽媽銀行

2019-03-19 06:00

公路總局提大數據 連假尖峰時段管制大貨車禁行蘇花改

2019-03-18 23:10

單親媽收36萬聘金遭酸「賣女兒」 網力挺：她是對的！

2019-03-19 14:18

長榮航空3月31日起調整「關櫃時間」 提前60分鐘報到

2019-03-18 19:42

走在鋼索上的鳳梨…崩不崩盤吵翻天「鳳梨王子」參戰

2019-03-19 14:50

全聯開賣高雄10大名物 韓國瑜：不光只有蔬果，岡山蜂蜜吐司也很厲害！

2019-03-19 12:53

台灣「橙花金棗黃檸檬」果醬奪英國雙金大獎 10分鐘內秒殺完售

2019-03-18 18:14

【師長心情】賴賴／壁虎

2019-03-19 06:00

憑地震少推論有大地震 氣象局：太輕率

2019-03-18 21:26

台灣人就愛排隊結帳！小7「無人店」暫停拓點　改推販賣機

2019-03-19 14:52

【生活的風景】陳金鳳／邂逅上帝的調色盤

2019-03-19 06:00

大杯手搖糖飲慢慢喝 高中男生牙縫全蛀光

2019-03-19 13:18

冷凍蔬菜比較沒營養？事實可能超乎你想像！

2019-03-19 09:58

憂鬱症老藥百憂解4月退出台灣 有同成分藥可用

2019-03-18 16:49

貴婦E奶變形疑老公偷吃 中藥加針灸小三疑雲退散

2019-03-19 12:37

健康你我他／帶公婆賞櫻 笑容回來了

2019-03-19 00:17

是痣還是癌 機器人幫忙分析

2019-03-19 00:17

退休醫排尿不順 就醫發現攝護腺癌第3期

2019-03-18 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top