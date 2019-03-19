台灣人就愛排隊結帳！小7「無人店」暫停拓點 改推販賣機

2019-03-19 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



7－ELEVEN去年初推出第一間無人商店「X－Store」，緊接著又在台北市東興路開設第二間，主打24小時營運，入店可採用「刷臉」臉部識別或刷icash 2.0卡片兩種方式，本意是為了降低人事成本，同時也提供大眾更科技的便利性，雖然剛開幕時的確吸引不少人嘗鮮，但根據7－ELEVEN測試後發現，消費者還是寧願到旁邊有店員的門市排隊結帳，因此未來無人商店「X－Store」的推廣將暫時擱置，改推智能自販機。

統一超商總經理黃瑞典表示，7－ELEVEN在「X－Store」二號店旁邊開設了一間配有店員的門市，就是為了觀察消費行為，結果發現即使有店員的門市結帳區已經在排隊，大家還是寧願等，可見台灣消費者還是習慣有「人味」的服務，由於無人商店投入的成本遠高於收益，要繼續推廣有難度。

7－ELEVEN的折衷模式是改推從無人商店「X－Store」延伸而出的「智能自販機」，可以節省部分門市人力，智能自販機可設置常溫、4°C、18°C等三種不同溫層，販賣飯糰、三明治、滷味、甜點、巧克力、飲料、麵包、零食等多達120種商品，以icash2.0支付，消費如同在門市內一樣可累積OPENPOINT點數，並可與母店串聯，隨時可得知哪個品項即將缺貨或是保存期限到期，方便商品的控管調度，現有約有30台，今年初步目標將增設至500台，並可能視情況再增多。

在全台5,300間7－ELEVEN門市中，目前約有400間非24小時營業，也就是沒有大夜班，統一超商總經理黃瑞典指出，加盟主可視營業狀況自動提出申請，如果兩間門市距離太近，也會建議其中一間不開大夜班，為的是保障門市營收，智販機的推廣可望讓提早打烊的門市也能在非營業時段滿足部份消費需求。