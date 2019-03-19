麥當勞新品「培根大麥克」明開賣 大份量 「無敵大麥克」同步回歸

2019-03-19 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



在麥當勞菜單上，永遠的1號主餐「大麥克」，去年剛滿50歲，是全球指標性的產品。今年「大麥克系列」再添生力軍，從3/20至4/16，推出期間限定新品「培根大麥克」，以醃燻培根、加上大麥克原有雙層純牛肉及獨特醬料，讓美味層次更豐富，此外，雙倍肉片的「無敵大麥克」同步重磅回歸，讓消費者一次可吃到三款大麥克系列。

期間限定「培根大麥克」，兩片100% 紐澳純牛肉加上在地煙燻入味的香Q厚培根，咬下後多層次的美味搭配大麥克醬料獨家滋味。台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，大麥克是麥當勞最經典的產品，在台灣35年來年銷超過千萬個，排起來足足能環島台灣45圈，經典漢堡地位穩穩居冠。台灣麥當勞瞭解新世代消費者對漢堡風味多樣化的追求與熱愛，特別在經典產品中加入西式餐飲中最常見的培根，推出期間限定「培根大麥克」，希望透過雙重經典美味的結合，讓風味與層次更加提升，預計可增加1成的來客數。