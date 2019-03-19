誠品愛好者更應進一步認識他 「夢想騎士的誠品之旅」紀錄片全台11據點免費觀影

2019-03-19 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



書店對一個城市來說，是文明的靈魂，而沒有書店的城，根本算不上一個城。熱愛閱讀的誠品創辦人吳清友，自覺生命因閱讀獲益，他為了追尋一個心念，在1989年創辦誠品，在30年的時間中，誠品不再只是台北的誠品，已是台灣的文化地標。在「夢想騎士的誠品之旅eslite – A Dreamer’s Quest」這部紀錄片中，將與大眾分享吳清友追逐夢想的初衷與築夢過程，3月底前，全台共有11個放映地點，開放民眾線上報名、免費觀影。

誠品創辦人吳清友先生紀錄片「夢想騎士的誠品之旅eslite – A Dreamer’s Quest」，由執導「練習曲」與余光中、瘂弦、羅曼菲等多部紀錄片的名導演陳懷恩創作。走訪全台、香港、蘇州、北京，親訪雲門舞集創辦人林懷民、企業家童子賢、藝術家蔡國強、劉小東、建築師姚仁喜、作家龍應台、楊照、設計師陳瑞憲等多位與吳清友知遇相惜的好友，並透過妻女、親友及誠品同仁的分享，讓觀者更貼近吳清友的面貌與夢想初衷。

即日以至3月31日，「夢想騎士的誠品之旅eslite – A Dreamer’s Quest」放映地點包括誠品電影院、誠品生活南西、誠品R79、台大店、桃園統領店、新竹巨城店、台中園道店、台南文化中心店、高雄大遠百店、花蓮店、台東故事館等共計11個地點。可於「迷誠品」網站線上報名免費觀影。

誠品創辦人吳清友紀錄片「夢想騎士的誠品之旅eslite – A Dreamer’s Quest」預告片連結：

https://youtu.be/8IEgQp254_g

線上報名連結：