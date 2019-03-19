遊托斯卡尼 天空之城穿越中世紀

2019-03-19 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 謝蕙蓮 ╱即時報導



【台北訊】來到義大利中部的托斯卡尼，彷彿墜入時光隧道，這個以優美如詩田園風光聞名的山城，也是文藝復興風起雲湧之地，啟迪了全歐洲的文明變革。這座自中世紀以來即繁榮昌盛的山城，出現在無數的文學、電影中，也成為全球旅人心目中的完美夢土。

聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月」系列，9月將推出「穿越托斯卡尼。遇見翡冷翠」，旅程中見學對象不乏名門貴族、鄉居藝術家與手作職人，在悠緩的步調中，倘佯絕美山居、細細品味生活。

旅程中也將拜訪時尚精品FENDI家族隱居的羅馬小鎮、製鞋名家Ferrgamo衣錦還鄉創立的莊園王國、喀什米爾之王Brunello Cucinelli隱居山城的藏書古堡，以及國際雕塑大師為酒莊所設計、融入在地生活的作品，體驗莊園主人獨具美學品味的山居歲月。

此外，「世界100座瀕臨消失遺跡」的天空之城，更是不能錯過的地方，這座有2500年歷史的古城，僅有一座長橋與外界聯繫，漫步其中彷彿回到中世紀時代。這裡夏天僅100多位居民，冬天則更少，也因此保留了一份遺世脫俗、令人著迷的靜謐。