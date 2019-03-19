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香港推台北美食高價團 謝金河：只有美食可讓人一再來

2019-03-19 13:03聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

去年台北米其林指南首度公布，引發話題，第二屆台北米其林指南將於4月10日公布，預計又有大批民眾到上榜餐廳「追星」。財訊傳媒董事長謝金河在臉書說，台灣除了可以用景點號召觀光，也可以用美食吸引旅客，而且只有美食可以讓人一來再來。

謝金河表示，他在香港的報紙上看到一則登了好幾天的廣告，內容是四天台北美食之旅，定價1萬9998元起，應該是港幣，可以想見這個美食團並不便宜。

謝金河說，看到這個美食之旅的廣告，覺得挺好。這些年台灣以外的亞洲國家或地區，相繼發展觀光產業，像香港有6510萬人次，澳門3591萬人次，新加坡1850萬人次，日本也有3119萬人次，除了景點，美食是很大的號召力。

他說，這兩天經過忠孝復興南路附近，看到成群排隊人潮，原來大家排隊買姜包子。星期六在北投捷運站附近也看到排隊人潮，他們在買漢奇肉糕。這種不起眼的巷弄間，一有好吃的店家，立刻就會吸引排隊人潮，這是台灣美食產業的底氣。

他說，只是多數店家不太喜歡別人拍這種排隊人潮的照片，因為只要出名，國稅局查稅的人就來了。也許在奬勵美食和抽稅中，如何找到共生共榮？值得好好想一想。

2018台北米其林指南摘星主廚一同合照。本報資料照片
2018台北米其林指南摘星主廚一同合照。本報資料照片
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香港米其林
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