擁有ALEXA3 Plus Premium 自然就有好空氣！

2019-03-19 15:09 聯合新聞網 有.設計 uDesign



PM2.5數值高低可以表示目前空氣品質中的懸浮粒子狀況，為了改善空氣品質，大家認同要從源頭改善，減少污染源的排放。但有許多研究報導指出我們只注意到我們看的見的室外空氣污染，但是室內環境卻是我們最常疏忽，以為看不見的空氣就是乾淨，但往往影響著我們的呼吸健康而不自知。除了改善污染源之外，是不是也要重視如何隨時防護自身周遭的空氣品質？

圖/YFAM圓方提供。 分享 facebook

市面上有許多是標榜保護個人健康呼吸的產品，例如：多功能口罩、配戴式負離子、HEPA或靜電吸附式的淨化產品。但是不同的技術在應用淨化功能上，也會因為污染源種類而有不同的效用。2019年初我們介紹了一個隨身型的空氣淨化器「ALEXA3享氣瓶」，利用分解的技術達到抗過敏、殺塵蟎、除異味的效能，讓許多消費者使用過後評價一致讚賞。近期台灣自有品牌YFAM再推出更新穎更強效的淨化產品「ALEXA3 Plus Premium」，強調整合雙效技術奈米光觸媒的分解技術以及負離子的淨化技術，而外型更是採用純自然材質的原木設計。

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看到ALEXA3 Plus Premium，最吸睛的當然就是那個充滿自然氣息的原木材質瓶身！據了解此次採用的全自然木頭原料，可是需經過十道工序的加工才能完成這樣的一個瓶身。整體造型承襲ALEXA3風格的巧小外型、漣漪意象的出風口設計，再加上具有溫度觸感的原木瓶身，就很自然的讓人感覺到享氣瓶所淨化後的空氣著實充滿著大自然的清新，感覺擁有它自然就有好空氣！

ALEXA3 Plus Premium享氣瓶除擁有濃濃文化創意的設計外，核心技術更是整合搭載能每秒產生2000萬個負離子的淨化元件，徹底顛覆現有的隨身型產品，實現一機多效能的技術，堪稱市面上最小型可隨身攜帶的空氣淨化器，同時俱備強效奈米光觸媒的分解技術，以及負離子的去除微粒子效能。圓方應用材料公司總經理錢文正表示ALEXA3 Plus Premium是台灣自有品牌YFAM的第二個產品，經過SGS實驗認證，短短幾小時內便可針對恐怖的致癌物-甲醛，去除率高達99%。因此不論是PM2.5、病菌、異味、花粉或其它過敏源，都能經由小小一瓶的享氣瓶發揮強大的淨化效能。

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錢總經理說明在開發ALEXA3 Plus Premium過程中，考量深耕台灣設計製造的品質，除了強調產品本身具備的基本功能，也希望產品本身能帶給人們好的體驗。就像享氣瓶一樣，為了使用者能夠隨時帶著，設計初期就考量它須給使用者好的操作模式、好的觸感體驗。因此圓潤簡潔的造型、插電啟動的直覺操作、擁有純自然風格的原木設計等，都是考量到使用者體驗的設計。有研究指出好的空氣淨化產品越靠近自己效果越好！而我們一天長時間在外，想要保護自己的空氣，讓潔淨空氣無所不在，就必須選擇正確的淨化產品。設計絕佳的享氣瓶，可快速淨化自己所看不到的微粒子以及黏附在上面的病菌分子，對於空氣品質會有大大的改善效益。