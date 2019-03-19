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孩子的第一個爵士劇場《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》3月30台北開演

2019-03-19 10:50聯合新聞網 udn售票網

就是要爵士！ 2019親子音樂劇場的絕對首選

爵士樂是最貼近心跳的節奏，少了古典音樂的拘謹，多了即興玩樂的氛圍，經由時空的演變，融合了各種文化，產生多元的音樂特質。有別於傳統親子節目，安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意）以創新多元的元素推出2019年度演出《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》，現場爵士樂團、精緻大型戲偶，藉由互動遊戲，讓親子自然而然一起玩音樂、享受音樂，並從感受與參與中得到快樂與成長。《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》將自3月30日起連續二日，於「台北市政府親子劇場」搖擺開演，5-7月，於高雄、基隆、竹北歡樂巡迴！

爵士親子音樂劇場《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》，豐富的互動性和音樂遊戲，不怕孩...
爵士親子音樂劇場《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》，豐富的互動性和音樂遊戲，不怕孩子坐不住(中國河北演出畫面)。圖/文 AM創意提供
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台灣難得一見!! 葛萊美大師加持的音樂元素

《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》的音樂，由榮獲葛萊美獎提名美國爵士樂大師Michael Philip Mossman、台灣知名爵士音樂家魏廣晧、金曲獎三冠王得主許郁瑛及AM創意製作人林奕君共同聯手打造，將經典的兒歌，運用重組、拼貼、翻玩的手法，交織出最可愛活潑的爵士樂章。

《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》是台灣難得一見以「爵士樂」為主題的親子音樂劇場，將顛覆傳統對於兒童音樂的刻板印象，特別挑選專輯內多首耳熟能詳的兒歌，包括《小星星》、《倫敦鐵橋》、《生日快樂》等，不僅讓大小朋友都朗朗上口，更融入多元的爵士曲風，賦予經典歌曲新的風貌與個性，帶領孩子學習欣賞音樂世界的多元面向。

大師操刀、難得一見的現場爵士樂團，給觀眾最完美的聽覺享受(中國河北演出畫面)。圖...
大師操刀、難得一見的現場爵士樂團，給觀眾最完美的聽覺享受(中國河北演出畫面)。圖/文 AM創意提供
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初次劇場體驗的最佳機會

想讓讓孩子接觸劇場藝術，卻擔心花大錢孩子坐不住嗎 ? 《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》絕對是您和孩子的最佳選擇。精彩的冒險故事，豐富的互動和歌舞，鼓勵親子共舞合唱，並有機會能一同到台上參與演出，留下最美好的記憶。

歡迎親子放下手機，一同感受屋頂動物園的魔幻時光(中國河北演出畫面)。圖/文 AM...
歡迎親子放下手機，一同感受屋頂動物園的魔幻時光(中國河北演出畫面)。圖/文 AM創意提供
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海外邀演不斷，魅力回歸全台巡演

《屋頂動物園-音樂消失的秘密？》自2016年首演推出，就深深擄獲爸媽和小朋友的心，並受到國內外邀演達40餘場。爵士樂的豐富音樂性，喚起父母深埋的兒時記憶，孩子透過欣賞爵士樂，了解人生的彈性與成長的意義。AM創意誠摯邀請家長－只要放下手機，真心的陪伴孩子觀賞，就能享受魔幻的親子互動時光。

演出資訊

●台北市政大樓親子劇場 03/30(六)-31(日) 10:30、14:30

●高雄市大東文化藝術中心 05/25(六) 10:30、14:30

●基隆市文化中心演藝廳 06/01(六) 14:30

●新竹縣政府文化局演藝廳 07/06(六) 10:30、14:30

購票網址：udn售票網

親子劇場動物園
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