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三星S10系列推漫威專屬配件 還可下載韓星鬧鐘喚你起床

2019-03-19 00:16聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

如果覺得擁有最新旗艦機還不夠酷，現在你可以再換上MARVEL漫威主題配件，超MAN設計由內帥到外！

三星電子特別針對年輕族群喜好，分別與MARVEL及The Star Asia聯手合作，為最新旗艦Galaxy S10系列打造專屬配件及名人語音鬧鐘服務。其中，MARVEL主題配件包括蜘蛛人、鋼鐵人、美國隊長與復仇者聯盟共4款獨家主題智能背蓋，另外還有以鋼鐵人、美國隊長為主題的2款Galaxy Watch Active表帶和Galaxy Buds保護殼。4款智能背蓋不僅外型超搶眼，裝到手機上還會自動啟動Galaxy Friends程式，使用者即可獲得每個背蓋專屬的佈景主題以及動畫螢幕解鎖桌布，全面感受漫威強大的魅力以及能量。MARVEL主題配件預計4月中旬於全台三星體驗館、三星智慧館及三星商城全面開賣。

另外，三星Galaxy S10系列還推出創新的「名人語音鬧鐘」服務，採付費訂閱型，每款鬧鈴售價70元，可使用90天，特別邀請韓國當紅藝人錄製4種不同版本，將分季節陸續推出，可從內建的時鐘App開通並結合三星AI平台Bixby，每個版本擁有90句不同主題的韓文問候，分別以日期、時間、天氣等區分主題，鬧鐘系統將智能辨識鬧鈴設定當下的時空環境，自動選擇播放90句的問候語。首波上線的藝人有WannaOne的姜丹尼爾、朴志訓、Astro的車銀優以及A Pink的孫娜恩等共10位K-POP團體藝人，未來將有更多韓星陸續上線，讓喜愛的偶像就像隨時在身旁一樣。

MARVEL主題Galaxy Watch Active表帶，20mm寬度的傳統手...
MARVEL主題Galaxy Watch Active表帶，20mm寬度的傳統手表也通用，建議售價1,190元。圖／三星提供
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智能背蓋裝到手機後會自動啟動Galaxy Friends程式，使用者即可獲得每個...
智能背蓋裝到手機後會自動啟動Galaxy Friends程式，使用者即可獲得每個背蓋專屬的佈景主題以及動畫螢幕解鎖桌布。圖／三星提供
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三星Galaxy S10系列MARVEL主題配件共有4款獨家主題智能背蓋，建議售...
三星Galaxy S10系列MARVEL主題配件共有4款獨家主題智能背蓋，建議售價1,290元。圖／三星提供
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只要使用三星Galaxy S10系列，即可付費下載WannaOne姜丹尼爾的語音...
只要使用三星Galaxy S10系列，即可付費下載WannaOne姜丹尼爾的語音問候鬧鈴。圖／三星提供
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MARVEL主題Galaxy Buds保護殼，建議售價790元。圖／三星提供
MARVEL主題Galaxy Buds保護殼，建議售價790元。圖／三星提供
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