三星S10系列推漫威專屬配件 還可下載韓星鬧鐘喚你起床

2019-03-19 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



如果覺得擁有最新旗艦機還不夠酷，現在你可以再換上MARVEL漫威主題配件，超MAN設計由內帥到外！

三星電子特別針對年輕族群喜好，分別與MARVEL及The Star Asia聯手合作，為最新旗艦Galaxy S10系列打造專屬配件及名人語音鬧鐘服務。其中，MARVEL主題配件包括蜘蛛人、鋼鐵人、美國隊長與復仇者聯盟共4款獨家主題智能背蓋，另外還有以鋼鐵人、美國隊長為主題的2款Galaxy Watch Active表帶和Galaxy Buds保護殼。4款智能背蓋不僅外型超搶眼，裝到手機上還會自動啟動Galaxy Friends程式，使用者即可獲得每個背蓋專屬的佈景主題以及動畫螢幕解鎖桌布，全面感受漫威強大的魅力以及能量。MARVEL主題配件預計4月中旬於全台三星體驗館、三星智慧館及三星商城全面開賣。