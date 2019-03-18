冠軍唇膏、顯白底妝、重量眼妝 M.A.C母親節優惠組燒荷包總整理

2019-03-18 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



網友們都推薦的母親節超級彩妝組合來了，M.A.C母親節檔期，由網路上討論度較高的3大明星級底妝、眼妝及超熱銷唇膏領軍，要在母親節為大家謀福利，讓每個女生，都有女明星般的享受及最優惠、最聰明的、最時尚的彩妝組合，買到瘦荷包。

3～4月剛好遇到換季，忽冷忽熱，底妝選擇最難了，但是有M.A.C就免擔心，之前就是銷售冠軍的「超持久無瑕粉底液」，在母親節，以最優惠的組合回來了，還搭配「妝前透亮持妝露」，跟炎炎夏日土石流說掰掰，對於毛孔、暗沈、出油、脫妝，都能依然完妝100％。特惠組原價4,150元，特價3,250元，足足打了7.8折。

另一款，今年3月M.A.C全新上市的底妝「超顯白無瑕粉底液」，奶茶色粉底液，最適合亞洲人膚色，另外讓妳上妝不顯白的「超顯白防護飾底乳」，就算拍照不開美肌，一樣會有好氣色，告別暗沈、疲憊、蠟黃的肌膚。同樣有特惠組，79折特價3,350元。

眼影控倒是一定要看過來，連專業後台彩妝師看到都尖叫的一款「M.A.C時尚專業12色眼影盤」，這款眼影盤，就像是一位畫家的調色盤設計，總共出了三大色系，包括時髦大地主（NUDE MODEL）、暖紅酒色系#紅酒蒐藏家（FLAME-BOYANT），以及最重度的#大藝術家（IT’S DESIGNER）共3款色選。

天啊！這款眼影新品在母親節，一樣是8折，三款色系都喜歡的話，要快趁著母親節檔期下手，讓妳「玩色」也不心疼。