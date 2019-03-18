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何處沾染紅塵——林清玄的報導文學和電影因緣

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全新iPad Air與iPad mini閃耀回歸 全都可用Apple Pencil了

2019-03-18 21:33聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

搶在月底春季發表會之前，蘋果突然提前發布了全新10.5吋iPad Air與7.9吋iPad mini，這兩款許久未更新的產品線，不僅無預警回歸，更強勢新增豐富功能，更棒的是，都支援Apple Pencil，這也讓目前販售的全系列iPad都可使用Apple Pencil了！

新款iPad Air與iPad Mini皆導入了與iPhone XS相同的A12 Bionic仿生處理器，iPad Air較前一代性能提升70%，顯示效能也提升2倍，螢幕採用Advanced Retina螢幕，解析度也較過去提升了近20%，同時也具有P3廣色域及讓眼睛更舒適的True Tone原彩顯示功能。而許久未更新的iPad Mini，在換上A12 Bionic仿生處理器之後，性能更提升了將近3倍，並支援多工執行App，螢幕同樣採用Advanced Retina螢幕規格，亮度較過去提升30%，更在7.9吋螢幕塞進2048 × 1536 的解析度，畫素密度達到326ppi，成為目前iPad系列中畫素密度最高的機種！

硬體規格大幅提升，也讓這兩款新機具備流暢編輯高畫質影音的能力，並且支援AR擴增實境功能。而蘋果也將在下週正式更新iOS上的辦公軟體iWorks，更方便使用者透過iPad大螢幕優勢便利地調整內容，也會整合更多Apple Pencil應用。

蘋果也同時於官網公布了新機售價，兩款都有64GB、256GB兩種容量，並提供Wi-Fi、WiFi+行動網路版本，iPad Air建議售價為16,900元至26,400元。iPad Mini建議售價為12,900元至22,400元，即將於近日上市。

新版iPad Air與iPad mini可順暢編輯4K影片。圖／蘋果提供
新版iPad Air與iPad mini可順暢編輯4K影片。圖／蘋果提供
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尺寸精巧的iPad mini也可支援使用上一代Apple Pencil。圖／蘋果...
尺寸精巧的iPad mini也可支援使用上一代Apple Pencil。圖／蘋果提供
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搶在月底春季發表會之前，蘋果發布了全新iPad Air與iPad mini，目前...
搶在月底春季發表會之前，蘋果發布了全新iPad Air與iPad mini，目前全系列iPad皆支援使用Apple Pencil。圖／蘋果提供
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新款iPad Air支援使用上一代Apple Pencil，並可搭配Smart ...
新款iPad Air支援使用上一代Apple Pencil，並可搭配Smart Keyboard使用。圖／蘋果提供
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