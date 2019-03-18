全聯We Sweet抹茶季來了！15款甜點3月22日登場
抹茶控最愛的系列又來了！全聯We Sweet於去年與日本抹茶品牌TSUJIRI辻利茶舗聯名，創下8000萬元的業績，今年全聯再度祭出抹茶系列，有請日本京都宇治市吉祥物「茶茶小王子」，打造15款京都宇治嚴選抹茶聯名甜點，讓消費者猶如走入京都百年傳統老舖，3/22~4/18於全台門市限定販售，讓消費者用銅板價就能吃到經典日式風味。
全聯We Sweet茶茶小王子京都宇治抹茶聯名甜點，採用100%源自京都宇治百年老店的抹茶粉，將傳統茶師嚴選的抹茶，融合現代的製造技術，帶來高品質保證。內餡部分也相當講究，新增蕨餅和台中農業試驗所栽種的新鮮草莓入餡，紅豆內餡則使用老鷹紅豆商品做開發，享受多元滋味。
期間限定15款抹茶聯名甜點，主推冰心捲蛋糕系列，不但有京都抹茶的茶香，入口還有抹茶蕨餅的Q彈口感，另一款「抹茶草莓」，綿密濕潤的抹茶戚風，搭著清甜香氣的抹茶餡，再放上新鮮草莓，繽紛色系好吃好拍。「醇厚抹茶生乳酪」以抹茶加上黃金栗子製成的慕斯塔上清爽生乳酪，呈現雙層口感；「抹茶歐貝拉」則是抹茶戚風蛋糕和抹茶巧克力，層層相疊，最適合作為姊妹們的午茶小點，還有抹茶黑蜜大福、抹茶紅豆串糰子、抹茶紅豆磅蛋糕、抹茶閃電泡芙等多樣選擇。此外，3/22~3/28期間，購買京都宇治嚴選抹茶聯名甜點任一款，搭配熱美式、熱拿鐵可現省10元。
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