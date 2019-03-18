全聯We Sweet抹茶季來了！15款甜點3月22日登場

2019-03-18 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



全聯We Sweet與「茶茶小王子」京都宇治抹茶推出聯名甜點。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook 抹茶控最愛的系列又來了！全聯We Sweet於去年與日本抹茶品牌TSUJIRI辻利茶舗聯名，創下8000萬元的業績，今年全聯再度祭出抹茶系列，有請日本京都宇治市吉祥物「茶茶小王子」，打造15款京都宇治嚴選抹茶聯名甜點，讓消費者猶如走入京都百年傳統老舖，3/22~4/18於全台門市限定販售，讓消費者用銅板價就能吃到經典日式風味。

全聯We Sweet茶茶小王子京都宇治抹茶聯名甜點，採用100%源自京都宇治百年老店的抹茶粉，將傳統茶師嚴選的抹茶，融合現代的製造技術，帶來高品質保證。內餡部分也相當講究，新增蕨餅和台中農業試驗所栽種的新鮮草莓入餡，紅豆內餡則使用老鷹紅豆商品做開發，享受多元滋味。