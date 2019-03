紅黑配最帥氣!TOD’S經典豆豆鞋變重機

2019-03-18 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚品牌TOD’S繼去年底與Alessandro DellAcqua推出的聯名膠囊系列後,又打造跨領域的合作商品,攜手Qooder推出全電動限量版的TOD’S No Code Qooder車款及全新鞋履。

本次雙方的合作是在日前日內瓦國際汽車展覽中所宣布的,並從去年秋冬米蘭時裝周中首次發表、由知名韓籍設計師YONG BAE SEOK操刀的SHOEKER男士鞋款中擷取靈感,座椅披上標誌性酷勁黑色,並在後座乘客手握柄中加入TOD’S的品牌標誌性Gommino紅色豆豆,重現經典的膠粒鞋底概念。