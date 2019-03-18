台灣電子書市終萌芽 五大困境待突破

2019-03-18 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



聯合報系願景工程製作「尋找台灣閱讀力」，也討論電子書現況。台灣電子書高喊起步十餘年，近三年終明顯成長。財政部數據顯示，數位書籍出版銷售額從2015年2億，在2016年躍增為3.2億，2018年更成長，但在整體書市仍僅占2%；出版人估計，若加上綜合購物網及電信商等銷售額，整體電子書市占率約4%，但跟美國電子書市占率30%相比，成長空間還很大。

電子書成長 四大原因

業者分析，電子書近年揚眉，來自產業鏈的正向循環。國內外平台紛紛投入，將電子書格式漸漸統一為可隨螢幕尺寸自動調整文字排版的EPUB3而非固定版型大小的PDF檔，改善閱讀舒適度，平台折扣戰也降低早遭詬病的國內電子書高價，都吸引不少讀者；出版社看電子書銷量有起色，開始願投資電子書版權；平台則因此增加電子書種類，又讓更多讀者停駐。

五大困境 猶等待突破

然而，如此起步仍然有限。業者觀察，台灣若想在數位時代靠電子書吸引更多閱讀人口，仍有五大困境待突破：大眾對電子書認識不夠、價格太高、書量不足、格式規範待建立、正確度待加強。

身兼台灣數位出版聯盟及台灣電子書協會理事長的凌網科技董事長賴洋助，長年做供應圖書館的電子書，認為台灣發展電子書最大障礙，在於很多人不知道電子書是什麼。他說，政府過去常找資策會等法人做研究，但這些單位往往1結案就另換題目，成果無法延續，也往往只限「圈內人」知道，無法累積及推廣。

香港 大手筆推廣電書

反觀香港政府近年與凌網合作電子書閱讀計畫，今年1月讓香港民眾可免費上平台看40本電子書，購書成本由香港政府直接給出版社，政府則在各大百貨公司、商場高掛廣告大力宣傳，推展效果自然不錯。

遠流出版公司董事長王榮文有同樣感慨。他2012年起以「公共借閱權」概念建置「台灣雲端書庫」，翌年高雄市政府撥款租閱，之後十餘縣市跟進至今，讓市民每年借60本書、每次兩周。如此的借閱模式是，每本由政府負擔的電子書租閱金12元中，由遠流收取四分之一工作費，餘由各電子書出版社和作者對分。

在王榮文理想中，這樣的模式能讓出版生態鏈讀者、出版社、作者每一環節都獲益，只要擴大，效應必然可觀。然而許多縣市圖書館因預算有限，怕借閱者太多，不敢大方推廣，使得台灣雲端書庫每年使用人次大約百萬，若以台灣總人口計，僅占4%。

數位專屬書展 業者盼

王榮文期盼，若政府能以中央預算撥款兩億元，讓全民免費登入雲端書庫14天任選書看，配合各領域讀書大使接觸不同階層民眾，讓人人發現讀書對做生意、休閒各層面重要性；各部會也推動讀書，落實文化部口號「部部都是文化部」，如此必能一舉打造台灣「讀書島」。他期待文化部上半年將成立的文策院，能真正具有推廣數位出版的氣魄。

聯經出版社總經理陳芝宇則建議，政府應辦數位書展等推廣閱讀活動，鼓勵所有平台以優惠方式回饋讀者，讓民眾認識電子書及閱讀器多元樣貌，而不是只在國際書展設個小小數位館。她指出，相對於紙書，電子書推廣最大問題是實體呈現很困難，無法像紙書書展能讓民眾立即有感，如果能藉電子書拉進習慣網路的民眾，台灣閱讀人口必然更寬廣。

擁有國際經驗的樂天KOBO，在2016年來台前深入研究過台灣電子書市場，就深感當時市場狹小的原因：大眾不知電子書為何、電子書與紙書價差不夠明確、書量不足、格式不統一。

台灣電子書 為何特貴

樂天KOBO營運部長周立涵說，為改善諸多問題，樂天KOBO來台後多管齊下：憑著樂天知名度取得眾多出版社信任，協助它們將紙書轉製成當時還不普遍的EPUB3格式電子書並推廣，不再讓讀者以為電子書都只是不能畫線做筆記的PDF檔；如此也一併統一了格式並提高書量，舒適閱讀經驗更提高讀者回購率，「商品數量夠，大家才會留下來。」

樂天KOBO更仿美國亞馬遜網站開台時寧可自行吸收價差、也要猛打折扣戰的作法，周末祭出四、五折，瞬間吸收不少客群。「我們在台灣的電子書平台是後進，當然要用搶眼方式得到注目，但更重要的是希望消費者開始體驗生命中第一本電子書。」

周立涵強調，電子書價格非常敏感，會很巨幅影響產業發展。國外電子書一般定價為紙本書五到六折，台灣卻多是紙本七折，但網路購紙書常打七九折，讀者一看紙書和電子書價格差不多，就不會買電子書。他希望，台灣出版社能盡早找到將紙書、電子書都賣到最好的定價策略「黃金比例」。

耕耘電子書多年的城邦出版集團首席執行長何飛鵬也坦言，目前國內電子書定價確實稍高，甚至有訂到紙書八成乃至原價的，原因是不少出版社都有擔心讀者買了電子書就不買紙書的迷思。但他認為，部分電子書平台打折扣戰的作法是飲鴆止渴，恐造成消費者養成打折時才買的習慣，關鍵還是要回到出版社訂價合理。

電書量不足 平台最痛

不過針對部分出版社憂心讀者買電子書就不買紙書，2017年進軍電子書市場的博客來電子書Team經理杜孟平發現，在旅遊書方面，常見讀者紙、電都買，行前看紙本，出發時帶電子書，供應不同需求。

電子書量不足，則是平台的痛、出版業者的苦。賴洋助估算，一般新書大約僅三、四成出電子書，何飛鵬也估計紙本轉製電子書率僅四、五成，感嘆出版圈整體還不夠積極。杜孟平以博客來年度書量觀察，更指僅兩、三成紙本有電子書，強調以博客來會員購買經驗看來，長銷書電子書銷售出色，認為是出版社未來應考量的商機。

「消費者最抱怨的就是書不夠多！」讀墨電子書執行長龐文真表示，美國電子書以小說來說，已99%「紙電同步」發行，但台灣至今排行榜新書約僅四成有電子書，沒有的有些是沒做，有些是還要等紙本轉製，但消費者都不願等。不過，比起2012年讀墨剛成立時，排行榜只有一成九有電子書，狀況又已算好轉不少。

做不做電書 出版社苦

出版業者也有話要說。業者指出，早期電子書市場消沉，出版社擔憂回不了本，又擔心電子書會影響紙本銷量，才不願投資電子版權。何況台灣書市中翻譯書約占四成，國外電子書版權成本高，若逢圖片多，又是另筆成本。

喜的是，隨著電子書市漸萌芽，越來越多出版社盡力爭取「紙、電同步發行」，讓想在電子書平台買書的讀者不再空手而返。杜孟平指出，博客來現有870萬名會員中，已超過100萬人次會透過電子書櫃、閱讀器、App閱讀電子書，整體占博客來會員超過1成，閱讀方向有八成與紙本書一致。

不少出版社更有電子書賣得比紙書好的驚奇經驗，聯經出版社的《Big History大歷史》去年就在電子書平台名列前茅，銷售量勝紙書。何飛鵬估計，不少電子書大約占紙書銷量五分之一，賣逾千本比比皆是，相比於紙本起印量兩、三千本，已算佳績。只可惜，部分國內作者擔憂遭盜版，或純因對電子書不熟悉，仍不願授出版權。

共電共享 業者很期待

在格式規範困境方面，賴洋助說，目前各平台雖多用EPUB3，但彼此仍有差異，以致出版社得因應不同平台給不同格式。「資源已經這麼少，大家更該省力！」賴洋助表示，聯盟去年已邀業者訂立共同規範並設計教材，希望讓紙本轉製電子書更簡單，也盼文化部繼續協助做好規範、編輯器等基礎建設，讓未來紙本轉製電子書做一次就好，各平台「共電共享」。

何飛鵬也期待，政府能協助消除紙本轉製電子書流程的障礙，包括對出版社做教育訓練，讓出版社了解電子書的潛力與可能；在技術指導和預算上協助出版社轉製電子書。龐文真則說，讀墨成立之初，就認為應與國際接軌，將電子書從原常見的PDF檔改為EPUB格式，很支持建立EPUB3規範，讓出版社不用再為不同平台製作不同格式電子書。

電書瑕疵多 仍待改進

平台、出版社各有立場，讀者端也有話說。關注出版研究的台大經濟系副教授馮勃翰表示，就他兩年前經驗，不少EPUB3電子書仍有斷字、標點符號格式問題，讓人覺得像瑕疵品，喪失對電子書的信任；曾借閱圖書館電子書的王小姐也說，部分電子書跳頁、空行情況嚴重，出版社顯然未把關好品管。

看待電子書未來，何飛鵬預估，今年電子書市占率應會到5.5%，比去年再成長60%。他認為，等破了5%大關，電子書成長速度會更快，預估在三年內就可到10%，屆時必有大眾可感的蓬勃發展，龐文真也認為，出版社突破既有僅以紙本為主的觀念後，轉製電子書量必有大成長，這樣讀者必更願意停留平台買電子書。

電書變貌 紙本大加值