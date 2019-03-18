研究顯示：代謝症候群 竟與憂鬱症相關

2019-03-18 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



據2016年國健署的成人預防保健資料顯示，台灣40歲以上民眾，每10人中有3.5人有代謝症候群。一般民眾多認為代謝症候群只與身體健康相關，如飲食的控制可降低風險，但根據一份2019年2月發表於《情感疾病期刊》的研究指出，憂鬱症亦與代謝症候群有正相關，憂鬱症患者其飲食趨於高脂肪、高糖飲食及少運動量，此亦正是會造成代謝症候群之因。

該研究由法國第五大學醫學院所做，研究對象為18-73歲法國成人，共6861名受試者，發現憂鬱症患者造成代謝症候群的原因，有23%與自身的飲食及身體活動量有關；如單看飲食及身體活動量，與身體活動量關連高達67%。

台北仁濟院總院院長李龍騰表示，這議題近幾年來在全球各地如德國、法國、比利時、巴西等，特別是韓國，有許多相關研究。上述研究結果指出憂鬱症與代謝症候群有相關，在流行病學來說，有相關指的是，憂鬱症的人罹患代謝症候群的比例較高，反過來說有代謝症候群的人罹患憂鬱症也一樣高。研究中雖然控制受訪者的基本條件，但憂鬱症與周圍環境、用藥也有關連，與代謝症候群間的因果關係則尚無法完全釐清。

李龍騰建議可從「環境」、「生活習慣」、「飲食型態」來調整，如增加運動的頻率，不僅有助於控制體重，同時可紓緩情緒，甚至是拓展社交生活；在飲食上則增加蔬果的攝取量，減少身體發炎的反應。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，代謝症候群的身體狀況一般大眾較為熟悉，與憂鬱症的關連倒是較少被提起，這研究直指兩者的關連。