四大理由來勸敗！入手OMEGA全新限量超霸計時碼表的必要性

2019-03-18 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



如果你今年只想買一只復刻表款，那麼歐米茄（OMEGA）為了紀念人類首次登月50周年，所打造限量1,014只同時有五年保固的全新限量超霸計時碼表，可能會是最好的選擇。

在不用考慮預算的情況下，為什麼OMEGA限量超霸計時碼表會是最好的選擇？或許簡單說，有幾個原因。但在此之前，讓我們先回顧一下歷史，歐米茄提供第一個被太空人配戴登月的表款，這部分的史實無庸置疑。因為在1969年，世界各地盛大慶祝阿波羅11號任務的成功時，品牌獻上了一款超霸計時碼表給參與太空計畫的太空人。這款超霸BA145.022腕表以18K黃金打造，並配備勃艮地酒紅色表圈，底蓋還鐫刻了「紀念人類在未來、過去與現在征服太空」的英文字句，在其後的五年之間，只生產了1,014只。而且當時只提供了美國正副元首、太空人、瑞士的鐘表產業先驅與政治們，一般大眾只能透過特殊管道才得以購買。

但當年這批表並沒有編號，可是在現今的拍賣市場，卻早是奇貨可居的狀態，「當年買不到，現在買不起」的最佳寫照。所以全新的限量超霸計時碼表便就是以這款傳奇腕表為藍本，在登月50周年後的今天，推出復刻版本。第一，幾乎是原汁原味的外觀，差別在於採用18K Moonshine™月光金來取代18K黃金，其次勃艮地酒紅色表圈以陶瓷來製作，更耐刮。三個計時的副表盤、時標跟秒針，都是跟原款一樣。第二，機芯既升級又保留經典，原始的超霸表，使用了從實際登月時使用的861機芯，這也是品牌的另一傳奇。但歐米茄的新款超霸表，也是延續了相同的架構，搭載了3861機芯，除了依舊精準可靠之外，還經過了瑞士天文台的認證。