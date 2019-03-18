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四大理由來勸敗！入手OMEGA全新限量超霸計時碼表的必要性

2019-03-18 13:35聯合報 記者曾智緯╱即時報導

如果你今年只想買一只復刻表款，那麼歐米茄（OMEGA）為了紀念人類首次登月50周年，所打造限量1,014只同時有五年保固的全新限量超霸計時碼表，可能會是最好的選擇。

在不用考慮預算的情況下，為什麼OMEGA限量超霸計時碼表會是最好的選擇？或許簡單說，有幾個原因。但在此之前，讓我們先回顧一下歷史，歐米茄提供第一個被太空人配戴登月的表款，這部分的史實無庸置疑。因為在1969年，世界各地盛大慶祝阿波羅11號任務的成功時，品牌獻上了一款超霸計時碼表給參與太空計畫的太空人。這款超霸BA145.022腕表以18K黃金打造，並配備勃艮地酒紅色表圈，底蓋還鐫刻了「紀念人類在未來、過去與現在征服太空」的英文字句，在其後的五年之間，只生產了1,014只。而且當時只提供了美國正副元首、太空人、瑞士的鐘表產業先驅與政治們，一般大眾只能透過特殊管道才得以購買。

但當年這批表並沒有編號，可是在現今的拍賣市場，卻早是奇貨可居的狀態，「當年買不到，現在買不起」的最佳寫照。所以全新的限量超霸計時碼表便就是以這款傳奇腕表為藍本，在登月50周年後的今天，推出復刻版本。第一，幾乎是原汁原味的外觀，差別在於採用18K Moonshine™月光金來取代18K黃金，其次勃艮地酒紅色表圈以陶瓷來製作，更耐刮。三個計時的副表盤、時標跟秒針，都是跟原款一樣。第二，機芯既升級又保留經典，原始的超霸表，使用了從實際登月時使用的861機芯，這也是品牌的另一傳奇。但歐米茄的新款超霸表，也是延續了相同的架構，搭載了3861機芯，除了依舊精準可靠之外，還經過了瑞士天文台的認證。

第三，復古的品牌商標，也是這款表的另一賣點，從表盤、表冠與表扣，都能看見刻意仿古的設計，增添不少賞玩的樂趣。第四，也是最重要的一點，和初代一樣限量1,014只，而且每一只都搭配了隕石坑表盒，採灰色陶瓷材質製成，並裝飾3D列印月球表面，由於每片嵌板擁有不同構圖，所以每個表盒都是獨一無二。腕表底蓋上也鐫刻了限量標號，以及紀念阿波羅11號登月50周年等字樣，雖然訂價不便宜，但未來增值的空間可期待。

每一只超霸計時碼表都搭配了獨一無二的隕石坑表盒。圖／OMEGA提供
每一只超霸計時碼表都搭配了獨一無二的隕石坑表盒。圖／OMEGA提供
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歐米茄全新限量超霸計時碼表，改採全新材質並搭載新款機芯，倍受藏家青睞。圖／OME...
歐米茄全新限量超霸計時碼表，改採全新材質並搭載新款機芯，倍受藏家青睞。圖／OMEGA提供
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歐米茄超霸計時碼表，18KMoonshine™月光金表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈，限...
歐米茄超霸計時碼表，18KMoonshine™月光金表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈，限量1,014只，約113萬600元。圖／OMEGA提供
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歐米茄全新的限量超霸計時碼表，設計細節原汁原味的復刻了1969年推出的款式。圖／...
歐米茄全新的限量超霸計時碼表，設計細節原汁原味的復刻了1969年推出的款式。圖／OMEGA提供
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歐米茄為了紀念人類首次登月50周年，推出限量1,014只同時有五年保固的全新限量...
歐米茄為了紀念人類首次登月50周年，推出限量1,014只同時有五年保固的全新限量超霸計時碼表。圖／OMEGA提供
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太空人瑞士隕石
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