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台灣設計師強強聯手 打造「鈦」時尚珠寶

2019-03-18 11:51經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

珠寶媒材也用「鈦」！除了香奈兒Chanel、蕭邦Chorpard都使用鈦金屬作為設計基底，台灣珠寶設計師林宜靜看準這股風潮，與台灣第一位成功將鈦金屬應用於珠寶、知名設計師蔡安和攜手聯名合作，打造出以「夢想」為名的作品，即日起接受限量訂製。

「鈦」昔日被廣泛應用在宇宙航行、軍事、及醫學領域的鈦金屬，靠著它重量輕、強度高、以及獨特具金屬光澤的特性，也進軍時尚界，成為珠寶品牌的新風潮。

蔡安和研究鈦多時之後，作品於2010年首登蘇富比拍賣，便以高出底價一倍的價格拍出，這次林宜靜攜手蔡安和，打造「夢幻」系列聯名珠寶，也希望激發出更多火花。

已經有20多年珠寶設計經驗的林宜靜，不只材質創新，今年她更計畫打造「智能珠寶」系列，目前智能珠寶數量稀少，且材質幾乎是使用銀或合金，林宜靜是使用天然鑽石與寶石，不但可配合來電震動、設定群組、並隨來電顯示不同顏色，讓穿戴科技也能很時尚。

為了想要和更多人分享她的創作靈感，林宜靜計劃四月底於新莊開設「靜享藝術珠寶會所」，她形容每個人的特質就跟珠寶一樣，各自有著截然不同的個性，如何配搭適合自己的珠寶是一門學問，來到「靜享珠寶會所」，除了有珠寶的視覺饗宴，更提供時尚產業的美學交流，並將不定期舉辦講座與展覽。

鈦珠寶作品。圖／業者提供
鈦珠寶作品。圖／業者提供
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台灣珠寶設計師林宜靜創作的珠寶系列。圖／業者提供
台灣珠寶設計師林宜靜創作的珠寶系列。圖／業者提供
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新莊靜享藝術珠寶會所。圖／業者提供
新莊靜享藝術珠寶會所。圖／業者提供
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林宜靜與蔡安和聯名推出鈦材質珠寶設計。圖／業者提供
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珠寶時尚
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