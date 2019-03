廚神亞尼克來台快閃!不只呈現米其林星級美食更秀出挑表好品味

2019-03-18 聯合報 記者 曾智緯



今年才在最新一期《米其林指南法國2019》中,以兩家執掌餐廳都分別獲得三顆星評價殊榮的名廚亞尼克(Yannick Alléno),日前來台客座。不只端出了他拿下「六星主廚」的美味料理,更讓饕客們一窺名廚的個人品味。

在《米其林指南台北2019》揭曉前夕,曾經在台開設餐廳的法國名廚亞尼克再度來台客座,獲獎無數的主廚已經在全球五個地區開設許多餐廳,其中兩家贏得了米其林三星榮譽。而亞尼克更是美食現代運動(Cuisine Moderne movement)的重要推手,這使他在2018年成為宇舶表(HUBLOT)的全球品牌大使的一員。此次來台客座,共端上12道菜奢華的經典法式星級料理宴以饗饕客,亞尼克以獨門工法「精萃技術」,利用機器萃取出食材最精純濃縮部份,讓每個人每一口都能吃到食材最原始純淨的滋味。