廚神亞尼克來台快閃！不只呈現米其林星級美食更秀出挑表好品味
今年才在最新一期《米其林指南法國2019》中，以兩家執掌餐廳都分別獲得三顆星評價殊榮的名廚亞尼克（Yannick Alléno），日前來台客座。不只端出了他拿下「六星主廚」的美味料理，更讓饕客們一窺名廚的個人品味。
在《米其林指南台北2019》揭曉前夕，曾經在台開設餐廳的法國名廚亞尼克再度來台客座，獲獎無數的主廚已經在全球五個地區開設許多餐廳，其中兩家贏得了米其林三星榮譽。而亞尼克更是美食現代運動（Cuisine Moderne movement）的重要推手，這使他在2018年成為宇舶表（HUBLOT）的全球品牌大使的一員。此次來台客座，共端上12道菜奢華的經典法式星級料理宴以饗饕客，亞尼克以獨門工法「精萃技術」，利用機器萃取出食材最精純濃縮部份，讓每個人每一口都能吃到食材最原始純淨的滋味。
在廚藝的概念則和HUBLOT「融合的藝術」的精神不謀而合，堪稱是在工作領域中，最能傳遞品牌的意念的大使之一。而亞尼克也十分積極參與HUBLOT的全球性活動，包括去年在俄羅斯舉行的世界盃足球賽，以及擔任法國廚藝大賽Bocuse dOr的顧問等。而在台客座期間，亞尼克也配戴了Spirit of Big Bang All Black計時碼表，有著噴砂處理黑色陶瓷表殼和表圈，加上霧面鍍銠指針、黑色PVD鈦金屬表冠，通體呈現黑色，也是HUBLOT的All Black的系列的一大特色，襯托了主廚俐落又熟稔的料理手法。
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