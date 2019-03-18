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歌姬倖田來未也愛用！MAISON PROMAX日本初上陸迷倒櫻花妹

2019-03-18 10:48聯合報 記者曾智緯╱即時報導

袋包品牌MAISON PROMAX從2017年開始，就推出具有強烈特色的系列包款，果然引起市場的矚目，而且叫好又叫座。而來自海外市場的訂單也逐年增加，因此MAISON PROMAX今年進軍日本，開設形象店，並獲得歌姬倖田來未的青睞，在私下的造型也背著品牌包款「趴趴走」。

MAISON PROMAX在去年推出了THE VILLAINS THE GODS系列包款，倖田來未所愛用的便是其中的「宙斯包」，還在個人的instagram帳號上，稱讚「這是超有個性的包包」。在今年2月MAISON PROMAX首度跨足海外市場，選在日本六本木的伊勢丹百貨及阪急百貨梅田本店開設MAISON PROMAX VILLAIN SQUARE形象店。呈現的就是倖田來未喜歡的THE VILLAINS THE GODS系列，符合當地市場熱切喜愛前衛而強烈的風格，開賣當周就創下不俗的銷售成績，更不用說「宙斯包」就直接被秒殺，部分款式也不夠賣，還需要追加訂購，。

而今年MAISON PROMAX的春夏系列，依舊有著全新的主題，以世界上第一位太空人在1961年4月12日乘坐東方一號進入太空，從此開啟美蘇兩國的太空競賽白熱化的背景為靈感。將推出2035 THE GENESIS MISSION系列共六款設計，招牌的VILLAIN SQUARE包款會換上太空裝，化身太空人。以鮮豔多彩的真皮材料與矽膠、線圈等異材質的拼接，打造趣味外型，展現科幻時尚的無窮魅力。值得一提的是擷取了太空人航行裝備的太陽能板、電路板與氧氣裝備、手套與太空鞋等皆以幽默的手法設計成為包款的配件墜飾，具有可以後背、側肩背與斜肩背的三用設計。

歌姬倖田來未所背的天神系列宙斯包，11,000元。圖／MAISON PROMAX...
歌姬倖田來未所背的天神系列宙斯包，11,000元。圖／MAISON PROMAX提供
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MAISON PROMAX VILLAIN SQUAD太空系列包款，價格未定。圖...
MAISON PROMAX VILLAIN SQUAD太空系列包款，價格未定。圖／MAISON PROMAX提供
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MAISON PROMAX VILLAIN SQUAD太空系列包款，價格未定。圖...
MAISON PROMAX VILLAIN SQUAD太空系列包款，價格未定。圖／MAISON PROMAX提供
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MAISON PROMAX VILLAIN SQUAD太空系列包款，價格未定。圖...
MAISON PROMAX VILLAIN SQUAD太空系列包款，價格未定。圖／MAISON PROMAX提供
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歌姬倖田來未也在自己的instagram貼出背上MAISON PROMAX天神包...
歌姬倖田來未也在自己的instagram貼出背上MAISON PROMAX天神包的照片。圖／摘自instagram
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歌姬倖田來未也在自己的instagram貼出背上MAISON PROMAX天神包...
歌姬倖田來未也在自己的instagram貼出背上MAISON PROMAX天神包的照片。圖／摘自instagram
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袋包品牌MAISON PROMAX跨出台灣，推進海外市場，日本成為一站。圖／MA...
袋包品牌MAISON PROMAX跨出台灣，推進海外市場，日本成為一站。圖／MAISON PROMAX提供
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