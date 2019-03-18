歌姬倖田來未也愛用！MAISON PROMAX日本初上陸迷倒櫻花妹

2019-03-18 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



袋包品牌MAISON PROMAX從2017年開始，就推出具有強烈特色的系列包款，果然引起市場的矚目，而且叫好又叫座。而來自海外市場的訂單也逐年增加，因此MAISON PROMAX今年進軍日本，開設形象店，並獲得歌姬倖田來未的青睞，在私下的造型也背著品牌包款「趴趴走」。

MAISON PROMAX在去年推出了THE VILLAINS THE GODS系列包款，倖田來未所愛用的便是其中的「宙斯包」，還在個人的instagram帳號上，稱讚「這是超有個性的包包」。在今年2月MAISON PROMAX首度跨足海外市場，選在日本六本木的伊勢丹百貨及阪急百貨梅田本店開設MAISON PROMAX VILLAIN SQUARE形象店。呈現的就是倖田來未喜歡的THE VILLAINS THE GODS系列，符合當地市場熱切喜愛前衛而強烈的風格，開賣當周就創下不俗的銷售成績，更不用說「宙斯包」就直接被秒殺，部分款式也不夠賣，還需要追加訂購，。