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「送中條例」的圖謀 從港人在台殺人無法引渡談起

最狂小七聯名店3店齊開 瑪莎拉蒂超跑買不起也要喝杯咖啡朝聖打卡

2019-03-18 09:30聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

只有7-ELEVEN可以超越7-ELEVEN！史上最狂品牌聯名今天一次送上3家，7-ELEVEN今宣布與「瑪莎拉蒂」、「可口可樂」、「海尼根」聯手打造全球獨一無二便利商店聯名店，其中瑪莎拉蒂聯名店內展示品價值逾百萬，打造有如品牌展示間的勁速賽車氛圍，除了豐富品牌周邊商品可以直接買回家，還有CITY CAFE × 瑪莎拉蒂聯名杯讓你銅板價就能把經典名車隨手帶著走！

因應消費趨勢轉變，7-ELEVEN自2008年起開始發展大店格、特色門市及店中店，去年更接力發展未來形象店、科技概念店及多元跨業態品牌複合店，目前已針對全台不同商圈、消費者需求推出多達21種複合型態，超狂創意讓超商不只是超商，消費者每次走進新店型都有耳目一新的感受。

這次7-ELEVEN於台北威京門市推出「可口可樂」聯名店、南京門市推出「海尼根」聯名店，及日內瓦門市推出「瑪莎拉蒂」聯名店，一次打造3間品牌聯名店，與飲料、啤酒、超跑3種不同業態的領導品牌共同操刀策畫，充分融合各自品牌精神、創意風格及生活型態等元素，在店內全面具體展現。3家店都是長期性的合作，更會定期推出不同的限定販售商品及陳設佈置。

可口可樂聯名門市將許多位於桃園可口可樂博物館的國內外絕版展品導入店內；海尼根聯名門市則設有「海尼根鮮封生啤太空機」、室內酒吧區與戶外Lounge沙發區，打造出輕奢華的啤酒體驗空間；瑪莎拉蒂聯名門市除了在空間中主色調除了藍、白品牌代表色之外，地板採用的賽車格圖案為隱喻瑪莎拉蒂曾叱吒賽道上的輝煌歷史，整體設計同時延伸到整間超商，包括櫃體、商品陳列等，營造出歐洲百年精品汽車品牌的氛圍。

3家店現場還都設有拍照印相機，可現場拍照上傳IG並直接列印出品牌設計風格相片。買不起跑車沒關係，來店內踩點打卡拍照對有超跑魂的人來說就非常過癮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN X「海尼根」聯名店設有海尼根鮮封生啤太空機、室內酒吧區與戶外L...
7-ELEVEN X「海尼根」聯名店設有海尼根鮮封生啤太空機、室內酒吧區與戶外Lounge沙發區。圖／7-ELEVEN提供※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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7-ELEVEN X「瑪莎拉蒂」聯名店，店內陳列價值逾百萬的豐富珍稀展品。圖／7...
7-ELEVEN X「瑪莎拉蒂」聯名店，店內陳列價值逾百萬的豐富珍稀展品。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN X「海尼根」聯名店特別從荷蘭阿姆斯特丹海尼根博物館特有元素空運...
7-ELEVEN X「海尼根」聯名店特別從荷蘭阿姆斯特丹海尼根博物館特有元素空運來台，設置專屬空間展示逾40款荷蘭海尼根博物館獨家限定紀念商品。圖／7-ELEVEN提供※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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7-ELEVEN X「可口可樂」聯名店座位區有整面的「可口可樂曲線瓶」造型展示牆...
7-ELEVEN X「可口可樂」聯名店座位區有整面的「可口可樂曲線瓶」造型展示牆，讓人彷彿進入可口可樂博物館。圖／7-ELEVEN提供
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獨家販售CITY CAFE × 瑪莎拉蒂聯名杯，杯身匯集MASERATI歷年來經...
獨家販售CITY CAFE × 瑪莎拉蒂聯名杯，杯身匯集MASERATI歷年來經典代表性車款。記者黃筱晴／攝影
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7-ELEVEN X「瑪莎拉蒂」聯名店，地板採用的賽車格圖案為隱喻瑪莎拉蒂曾叱吒...
7-ELEVEN X「瑪莎拉蒂」聯名店，地板採用的賽車格圖案為隱喻瑪莎拉蒂曾叱吒賽道上的輝煌歷史。圖／7-ELEVEN提供
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瑪莎拉蒂可口可樂超商
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