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花朵、動物造型大比拚 烘焙展首屆「漢餅創新大賽」冠軍出爐

2019-03-17 19:53聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

2019台北國際烘焙暨設備展邁入第三天，適逢周末人潮踴躍。同時，今天也是「第一屆漢餅創新大賽」的頒獎典禮，經過激烈的比賽，最後在15隊參賽隊伍中，由法蘭司烘焙的鄒致誠師傅奪得冠軍，銀獎、銅獎則分別為聖瑪莉陳妮庭師傅、全喜西餅蛋糕麵包店周照雄師傅。

漢餅創新大賽今年是第一年舉辦，重點為「漢餅點心化、生活化」，除得獎作品外，也有不少作品非常吸睛。評審們表示，這次也將「市場性」放入考評，因產品不能只是曇花一現，更需考量後續銷售，要能在市場上推的動。

獲得金獎冠軍法蘭司獲獎四款創意組作品為「桂圓紅棗悅餅」、「軟式芋泥酥」、「乳酪核桃酥」、「土鳳梨酥」。傳統組三款作品為「綠豆椪」、「白鳳酥」和「烏豆沙悅餅」。其中，軟式芋頭酥以天然紫薯粉替代香料色素，入口即化；桂圓紅棗悅餅則使用家鄉盛產的紅棗取代一般常使用的黑棗做成餡料，再搭配台南東山區的煙燻桂圓，吃起來更有台灣味。包入核桃降低甜度，很適合作為伴手禮。「乳酪核桃酥」於糕皮中加入乳酪、核桃，增加口感，均獲得評審一致好評。

去年也在香港奪得月餅大賽第一名的法蘭司烘焙師傅鄒致誠說，鳳梨餡是自己炒的餡，又調了冬瓜餡加入稀釋，讓口感不會酸；芋頭餡是純天然紫薯粉製作、非常軟也很好入口；綠豆椪則用最好的豬油做出傳統的好味道。

獲得銀獎的聖瑪莉，其「豆沙小籠包」、「甜心小丸子」、「豆豆栗」等造型特殊，擺盤裝飾搶眼；「玫瑰紅寶石」、「粉櫻之戀」、「巧心酥」、「桂花烏龍」等則猶如美麗的藝術品。全喜西餅的「豬事大吉」、「揚眉兔氣」則做出動物造型的創新漢餅，「蓮蓮發財」、「蘋安幸福」、「柿柿如意」則蔬果造型外觀亮眼。

評審長周清源說，這次參賽的一些作品突破傳統觀念，又能兼顧傳統漢餅技藝與味道，有掌握到本次比賽的核心「創新但不失傳統技藝」。主辦單位這次也特別找了曾得到德國紅點設計獎、iF設計獎、日本G-MARK設計獎的評審謝易成，主評擺盤與漢餅外觀設計。謝易成認為，設計最重要的就是要跳脫出過往的思考，這次的創新漢餅都很優秀，讓漢餅成為一件藝術品，既時尚又高貴，讓人耳目一新。

法蘭司烘焙鄒致誠奪下漢餅創新大賽冠軍。圖／主辦單位提供
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台北國際烘焙第三天人潮湧現。圖／主辦單位提供
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第一屆漢餅創新大賽冠軍作品「桂圓紅棗悅餅」，菊花造型兼具傳統、美觀。圖／主辦單位...
第一屆漢餅創新大賽冠軍作品「桂圓紅棗悅餅」，菊花造型兼具傳統、美觀。圖／主辦單位提供
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