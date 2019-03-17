YouTuber世代來臨！SHURE MOTIV行動收音套件 人人都能當網紅

2019-03-17 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



YouTuber、Vlogger、直播主成為最新熱門職業，想要製作出在網路上脫穎而出的熱門點閱內容，除了吸引人的題材，高品質的影音質感也是加分重點。原本以推出專業舞台音頻設備為主的SHURE，近年觀察到許多內容創作者隨時隨地錄製內容的趨勢，於是推出專為移動錄音設計的「MOTIV系列」，而全新上市的MV88+行動收音套件，更是手機收音新神器！

MOTIV行動式數位電容麥克風系列新成員MV88+行動收音套件，組合內容包含專業優質可攜式立體聲電容麥克風，並配有符合人體工學設計的義大利Manfrotto PIXI專業三腳架，防風罩、手機固定架、麥克風固定架和連接Lightning或USB-C設備的傳輸線等配件，符合多數規格iOS、Android手機需求，只要插上手機即能直接收錄，全面進化行動錄音體驗，幫助消費者更輕鬆地使用智慧型手機構建自己的影音工作室。