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未來一周天氣變化大！高溫30度再驟降10度

YouTuber世代來臨！SHURE MOTIV行動收音套件 人人都能當網紅

2019-03-17 17:05聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

YouTuber、Vlogger、直播主成為最新熱門職業，想要製作出在網路上脫穎而出的熱門點閱內容，除了吸引人的題材，高品質的影音質感也是加分重點。原本以推出專業舞台音頻設備為主的SHURE，近年觀察到許多內容創作者隨時隨地錄製內容的趨勢，於是推出專為移動錄音設計的「MOTIV系列」，而全新上市的MV88+行動收音套件，更是手機收音新神器！

MOTIV行動式數位電容麥克風系列新成員MV88+行動收音套件，組合內容包含專業優質可攜式立體聲電容麥克風，並配有符合人體工學設計的義大利Manfrotto PIXI專業三腳架，防風罩、手機固定架、麥克風固定架和連接Lightning或USB-C設備的傳輸線等配件，符合多數規格iOS、Android手機需求，只要插上手機即能直接收錄，全面進化行動錄音體驗，幫助消費者更輕鬆地使用智慧型手機構建自己的影音工作室。

MV88+麥克風機身採用輕型、全金屬結構，更備有專用的收納包，能收納麥克風及所有配件，非常小巧好攜帶到任何地方。無論是在工作室中拍攝YouTube影片，還是在擁擠的展會現場直播採訪，都可以輕鬆地使用MV88+不間斷地穩定收音與拍攝，為確保即時收音效果，更可搭配耳機作即時監聽錄音品質，確保作品完美呈現。

人氣YouTuber HowHow分享使用MV88+的好處，戶外拍攝只需搭配手機...
人氣YouTuber HowHow分享使用MV88+的好處，戶外拍攝只需搭配手機，少了大型顯眼的攝影器材能更自在地完成拍片。圖／GD AUDIO提供
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SHURE MOTIV MV88+行動收音套件，建議售價7,690元。圖／GD ...
SHURE MOTIV MV88+行動收音套件，建議售價7,690元。圖／GD AUDIO提供
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SHURE MOTIV MV88+行動收音套件，建議售價7,690元。圖／GD ...
SHURE MOTIV MV88+行動收音套件，建議售價7,690元。圖／GD AUDIO提供
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