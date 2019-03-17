烘焙展推限定優惠 KitchenAid、magimix料理機廚房比美

2019-03-17 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



規模越來越盛大的台北國際烘焙暨設備展，即日起至3/18於南港展覽館盛大舉行中，看準近年在家玩烘焙的人口越來越多，家用料理機品牌也紛紛進駐展場，推出限定新品與全年最殺優惠，滿足喜愛烘焙民眾的需求。

美國精品廚電品牌KitchenAid即將邁入百周年，特別推出5Q抬頭式桌上型攪拌機百年限定新色西柚紅、湖水藍、薰衣紫、霧玫瑰，與5款彩繪陶瓷攪拌缸，讓消費者可依自身喜好搭配選購。5Q抬頭式桌上型攪拌機除了享有展場優惠價格外，再加送市價4,290元的限量彩繪陶瓷攪拌缸乙個。另外，5Q抬頭式桌上型攪拌機熱銷5色：松露黑、奶油黃、冰晶藍、蘇打藍、蜜桃粉，更推出6.8折的展場特殊優惠折扣。

去年新推出的6Q升降式攪拌機也在展場推出限定優惠價，還再加送市價共3,770元的6Q不鏽鋼攪拌缸與打蛋器各乙個。另外，造型更進化的新一代3.5 Cup迷你食物調理機，和不鏽鋼冷萃咖啡機，也都是尚未上市、展場首度曝光的餐廚家電新品。

而有「廚房小超跑」之稱的法國magimix食物處理機，則在現場展示了兩款熱賣機種3200XL、5200XL及相關配件，具有1分鐘揉出三光麵團、3秒切小黃瓜片、15秒完成600克絞肉、30秒切大量蔬菜及榨出保留95%抗氧化物的冷壓原汁的強大能力，全靠高速感應式無刷馬達的強大威力。