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戴上它立馬回頭率大增！Nixon櫻花粉紅腕表好吸睛

2019-03-17 15:02聯合報 記者曾智緯╱即時報導

粉色不再只是甜美的代名詞、女生的專屬，也是男性潮流時尚的一個標準色。Nixon在這季就搭上櫻花粉熱潮，推出SENTRY SS腕表，配戴時絕對能成為亮點。另外，復古也是春夏流行腕表的另一風潮，Olivia Burto、Rosefield就打造了多款方型腕表，配戴時藉以凸顯女生的知性特質。

粉紅系單品這幾年在時尚圈持續不退燒，低調暗色穿搭只要有它點綴，瞬間吸睛指數破表，不論是男、女的時髦街拍中都很常見這樣的搭配。Nixon全新的SENTRY SS腕表，有著男性消費者都喜歡的42毫米大表徑，擁有100米防水及日期窗功能，今年品牌大膽地將它漆上粉彩花瓣色，不同於常見的粉紅色，而是帶入點灰色調呈現出粉彩的質感，無論是休閒丹寧或是紳士時尚風格都適合，戴上它立馬回頭率大增，想掌握街頭和高端時尚的穿搭平衡就是需要這樣的單品點綴。

Rosefield新款的The Boxy系列腕表，以方型表盤將以住的簡潔設計更乾浄利落地呈現，配搭米蘭鍊不鏽鋼表帶及皮革表帶，豐富整體質感，凸顯都市女性對生活品質、細節的追求。而Olivia Burton則為散發著英倫氣息的幾款招牌表款換上方型表殼，猶如替畫作加上畫框，優雅感與設計元素同樣兼備。全新的淡玫瑰金系顏色，介乎金色和玫瑰金色之間，比傳純的玫瑰金色配色，更能呈現出手表的細緻質感，有著煥然一新的魅力。

Rosefield The Boxy系列White Elephant Grey ...
Rosefield The Boxy系列White Elephant Grey Rosegold腕表，3,560元。圖／THE UNIT STORE提供
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Nixon在這季推出了男性也可配戴的櫻花粉SENTRY SS腕表，9,900元。...
Nixon在這季推出了男性也可配戴的櫻花粉SENTRY SS腕表，9,900元。圖／麥迪威提供
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Olivia Burton 3D Bee Square Dial Blush S...
Olivia Burton 3D Bee Square Dial Blush Sunray腕表，6,990元。圖／THE UNIT STORE提供
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