戴上它立馬回頭率大增！Nixon櫻花粉紅腕表好吸睛

2019-03-17 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



粉色不再只是甜美的代名詞、女生的專屬，也是男性潮流時尚的一個標準色。Nixon在這季就搭上櫻花粉熱潮，推出SENTRY SS腕表，配戴時絕對能成為亮點。另外，復古也是春夏流行腕表的另一風潮，Olivia Burto、Rosefield就打造了多款方型腕表，配戴時藉以凸顯女生的知性特質。

粉紅系單品這幾年在時尚圈持續不退燒，低調暗色穿搭只要有它點綴，瞬間吸睛指數破表，不論是男、女的時髦街拍中都很常見這樣的搭配。Nixon全新的SENTRY SS腕表，有著男性消費者都喜歡的42毫米大表徑，擁有100米防水及日期窗功能，今年品牌大膽地將它漆上粉彩花瓣色，不同於常見的粉紅色，而是帶入點灰色調呈現出粉彩的質感，無論是休閒丹寧或是紳士時尚風格都適合，戴上它立馬回頭率大增，想掌握街頭和高端時尚的穿搭平衡就是需要這樣的單品點綴。