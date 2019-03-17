過了50年依舊熱賣的傳奇！ 解密泰格豪雅MONACO計時碼表

2019-03-17 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



如果熱賣超過半世紀的表，不叫做傳奇，那還有誰能擔得起這樣的封號？泰格豪雅（TAG Heuer）在1969年的3月推出了首款的MONACO計時碼表，但沒想到的是會多年人氣不墜，更可說這款表成為了品牌最具識別度和特色的招牌。

我們試著把時間推回六〇年代末期，當時是鐘表發展最為順遂與成熟的時期，誕生了不少現今在拍賣市場屢創新高價的表款。其中之一就是泰格豪雅的MONACO計時碼表，在那個圓型表款仍是主流的年代，要推出一款方型的腕表，需要極大的勇氣，因為在同一年，發生了石英表的革命。所以雖然設計大膽前衛且具有討論度，但在市場消費者的反應並非預期的熱烈，不過品牌榮譽主席Jack Heuer就說「在此之前，方形表殼僅用於正裝表，因為設計上無法做到防水。我們決定採用這種有別於傳統的設計，並為這個前所未見的設計爭取獨家專利，讓MONACO注定成為一個革命性的腕表。」

為什麼？MONACO計時碼表能跨過時代的巨浪，成為泰格豪雅的招牌表款？第一是當時採用了世界第一款能自動上鍊的Calibre 11計時機芯，由泰格豪雅、百年靈和漢米爾頓共同研發而成，技術層面的突出就不在話下了。其次是方型表殼，搭配了金屬藍表盤、紅色與淺藍色指針以及設於左側的表冠，都讓人印象深刻。不過，最為人津津樂道的就是1971年在電影《Le Mans極速狂飆》中Steve McQueen更是配戴了一款MONACO計時碼表演出賽車手，頓時更讓這款表的人氣達到巔峰。