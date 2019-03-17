過了50年依舊熱賣的傳奇！ 解密泰格豪雅MONACO計時碼表
如果熱賣超過半世紀的表，不叫做傳奇，那還有誰能擔得起這樣的封號？泰格豪雅（TAG Heuer）在1969年的3月推出了首款的MONACO計時碼表，但沒想到的是會多年人氣不墜，更可說這款表成為了品牌最具識別度和特色的招牌。
我們試著把時間推回六〇年代末期，當時是鐘表發展最為順遂與成熟的時期，誕生了不少現今在拍賣市場屢創新高價的表款。其中之一就是泰格豪雅的MONACO計時碼表，在那個圓型表款仍是主流的年代，要推出一款方型的腕表，需要極大的勇氣，因為在同一年，發生了石英表的革命。所以雖然設計大膽前衛且具有討論度，但在市場消費者的反應並非預期的熱烈，不過品牌榮譽主席Jack Heuer就說「在此之前，方形表殼僅用於正裝表，因為設計上無法做到防水。我們決定採用這種有別於傳統的設計，並為這個前所未見的設計爭取獨家專利，讓MONACO注定成為一個革命性的腕表。」
為什麼？MONACO計時碼表能跨過時代的巨浪，成為泰格豪雅的招牌表款？第一是當時採用了世界第一款能自動上鍊的Calibre 11計時機芯，由泰格豪雅、百年靈和漢米爾頓共同研發而成，技術層面的突出就不在話下了。其次是方型表殼，搭配了金屬藍表盤、紅色與淺藍色指針以及設於左側的表冠，都讓人印象深刻。不過，最為人津津樂道的就是1971年在電影《Le Mans極速狂飆》中Steve McQueen更是配戴了一款MONACO計時碼表演出賽車手，頓時更讓這款表的人氣達到巔峰。
其後，MONACO計時碼表便以不同的形式，延續了運動、速度和精準的三大特色，像是七〇年代當時黑色逐漸流行，於是披上了黑色表殼，被表迷膩稱為「Dark Lord」、精緻而稀有，如今更是收藏家神往的珍品。知名改裝表大廠Bamford也在去年選中MONACO計時碼表進行合作，同樣受到消費者的喜愛。因此今年適逢這款表誕生50周年，泰格豪雅便會在歐洲、美國和亞洲舉辦多項慶祝活動，並將於每場活動上推出一款全新MONACO限量版腕表。不只如此，自5月起一本記錄了這系列表款的傳奇歷史與技術的《Paradoxical Superstar》新書，也會在專賣店和官網銷售。
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