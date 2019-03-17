來自東方的Gucci女孩 中加混血女模Mae怪的很迷人

2019-03-17 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Gucci創意總監Alessandro Michele對模特兒的喜好非常獨特，在他的時裝秀、型錄照、廣告裡可以見到獨立樂團樂手、餐廳老闆娘等等，不用符合模特兒完美身形比例的條件，最重要的是要有特色。而在這些各有風格的模特兒中，一位有著東方臉孔的女模格外顯眼，她就是來自法國的中加混血女孩Mae Lapres。

在法國出生，暱稱Mei Mei的Mae Lapres母親是大陸人，父親是加拿大人。出道時間不長，但已走過不少一線精品的時裝秀，其中最能展現她古靈精怪特質的當然就是Gucci。無論是頂著遮住眼睛的鮑伯頭、搶鏡藍髮色，或是肩膀上站著一隻鸚鵡，Mae Lapres在空靈甜美外表下藏著的有趣性格讓她受到不少時尚迷的注意。而她的獨特性格不只能從時裝秀上看出，IG上所記錄的真實生活更是精彩。

愛動物的Mae Lapres家裡養了三隻鸚鵡和一隻查理士王小獵犬Oliver、變色龍Gibson，在Gucci 2019春夏秀上陪著她一起出場的就是她的寵物鸚鵡Kiki。而她的感情生活也和Gucci有關，熱戀中的男友Thomas Riguelle是Gucci御用男模，比起男友的資歷更深的Mae Lapres也會不時在IG為男友宣傳知名度，像最近她就po出男友為法國時尚品牌Lemaire走秀的照片為他打氣。除了動物和男友，Mae Lapres還喜歡各種老舊事物，老電影和音樂、古著、骨董家具等等都是她的最愛，她家的擺設和收藏活像一個玲瑯滿目的二手市集。除此之外，她還會彈鋼琴和豎琴，精通英文、法文，更能說一口流利的京片子。