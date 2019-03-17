線上線下讀書會正夯 萬人同看一本書

2019-03-17 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



讀書會夯，圖為書粉聯盟創辦人林揚程的「大書」讀書會舉行現場。記者何定照╱攝影 分享 facebook 周二晚上，看來像剛下班的上班族急急忙忙走進台北市巷弄一間講堂，彷彿要上什麼重要課程。他們年齡層從25歲跨到60歲，男性不少人打著領帶、提著公事包，女性妝容精緻，聚集在此，竟都只為讀一本書。

早年大多風行在校園間的讀書會，近年擴散全台各界，除了傳統的愛書人社群，更蔓延到企業、社區、醫院等各式機構乃至各種專業同好團體，成為傳播閱讀重要環節。這些讀書會形式多樣，光是實體讀書會就有眾人讀同一本書、社群分著讀完一本書、主講人「說書」大家聽等樣態，線上讀書會則有主講人直播、YouTube影音、版主發文、社團成員發表等。

太毅國際顧問集團創辦人林揚程長年經營企業端人才培訓，2015年在大陸參加阿里巴巴集團年會聽聞未來網路趨勢，動念以線上建立平台、線下連結社群的O2O（on line to off line）形式，用擅長的培訓概念，建立黏著度高的新型學習生態圈，社群種類就用他熱中二十多年的讀書會，「把台灣最愛學習的5%人圈起來」。

林揚程說，他26歲獨立創業時沒人教，各種問題都得自己解決，他只能靠看書和請教厲害朋友，最後乾脆把讀書和朋友湊起來變讀書會，靠不同讀書會和朋友圈解決不同問題。多年下來，林揚程在事業有成外，也成讀書會專家，近年友達光電等企業都找他帶讀書會，好藉讀書凝聚公司的核心價值。

2016年，串連各式獨立讀書會的「書粉聯盟」成立，吸引兩岸各領域專業講師結盟，至今光台灣已有73個讀書社群，大陸有二十多個，種類廣含商業智慧、學習思考、生活旅行、心靈健康。每個社群都有上百名粉絲，去年共開四百多場讀書會。

訪問當天，林揚程的「大書」讀書會讀傳授閱讀技巧的《洋蔥閱讀法》，近二十位企業高層及中生代、讀書人、YouTuber齊聚，先經林揚程「動態辯論法」腦力激盪，再分組分章快速閱讀並報告重點，最重要是一起創作出可在生活實踐的辦法。林揚程說，一個人讀書走得快，一群人讀書走得遠，是讀書會最大魅力。

「我在鴻海時工作壓力超大，但只要開讀書會那天，一定排除萬難從土城到台北！」參與大書讀書會數年的林新富，現任功學社人力資源課副管理師，笑說最初參加讀書會，是因覺得可透過社群用兩小時了解一本書的精髓，後來更發現和讀書會成員互動的珍貴。

他說，過去他以為讀書是一個人的事，但當和很多人一起讀書時，發現「收穫遠遠大於自己閱讀」。因為會參加讀書會者，都對閱讀有熱誠，對同一章節理解的重點卻可能完全不同，幫助他思考、建立更有結構的想法，比起原先個人理解深了好幾層，「聽君一席話，勝讀十年書」。

擁有百萬粉絲的華人閱讀社群「閱讀人」創辦人鄭俊德，則在線上讀書會表現驚人，每周一次直播觀眾都達5000至1萬人，每次分享七、八本書，光是去年就講600本。另開的臉書社團「閱讀人同學會」，成立不到一年也擁三萬多名粉絲，成員每周約貼兩百多篇心得，都引熱烈討論，鄭俊德認為也如線上讀書會。

能擁有這麼大量觀眾群，鄭俊德說，「閱讀人」向來針對大眾，希望幫助讀者若遇人生困境，都能從書裡找到答案。他認為，許多人離開學校後就不閱讀，是因為在教育影響下，認定閱讀就是為了考試；「如果告訴讀者知識可以幫你找到顏如玉、賺大錢，結果一定不同。」

鄭俊德也針對企業和一般機構設計有不同實體讀書會，在廣播電台及天下文化一號課堂App音頻節目說書，也有如廣義讀書會。此外，鄭俊德還打造教導學員快速閱讀的「高效閱讀力」等實體工作坊，以及引導讀者人生管理規畫的「設計人生」等線上工作坊，將閱讀形式發揮得淋漓盡致。

29歲的YouTuber威爾遜，則嘗試用YouTube頻道「威哥Try Talk」和臉書社團「威爾遜讀書會」推廣讀書。原本從事補教業的他，近年有感AI人工智慧發達，亟思在工作被取代前找出路，決定從「閱讀」這件生命中最感熱情之事著手，將知識與更多人分享。他笑說，雖然目前尚未能靠此維生，但每有粉絲分享、回饋，就覺得非常喜悅。

看待讀書會形式百花齊放，40年前就開讀書會、全台首個公益性社團法人讀書會「行雲會」理事長顏世昌指出，網路改變是關鍵。他說，早年那種大家分享讀書心得的實體讀書會，在網路興起後一度減少，原因是書各式重點網路都找得到，看不到參加線下讀書會必要性。

然而現在的線下圖書會，因強調提供書摘外更多功能，重新吸引讀者參與。顏世昌舉例，像大書讀書會要求讀書時必須集體創造新事物，他的行雲會也強調參與者必須思考如何應用學到的知識，並扮演為參與者在大量資訊中快速濃縮知識的角色。「讀書會在體驗、社交外的功能，必須更深入、更複雜。」

顏世昌也感慨，台灣近年越來越不讀，中國的學習力則比台灣飢渴極多，造成台灣能夠輸出的東西越來越少，使得過去台灣可以帶給中國很多新觀念的局面，陡轉成台灣很多東西得向中國學。這也是他為何積極推動行雲會：「我一直覺得閱讀可以帶來很多正面能量，也希望更多人從中有收穫。」目前行雲會實體讀書會一次參與最多達百人。

讀書會夯，不少出版社近來都積極與各式讀書會合作。圓神出版社《被討厭的勇氣》前幾年高居暢銷書排行榜，當時各式大小讀書會都是主動推薦購買，現在許多出版社已將讀書會視為重要推書管道、主動聯繫，也讓讀者角色在行銷環節變得更具影響力。