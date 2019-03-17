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美到會發光！艾兒芬妮是甜美性感的MIU MIU女郎

2019-03-17 12:48聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

改編自迪士尼動畫的真人版電影《黑魔女：沉睡魔咒》續集即將在今年10月上映，日前海報曝光後就掀起影迷熱議，劇中主角安潔莉娜裘莉近日頻頻出席活動，提前為電影造勢，而另一主角艾兒芬妮，也從前陣子的巴黎時裝周開始就也忙著為自己最近即將上映的新電影《年輕靈魂》宣傳。4月初就要滿21歲的艾兒，在接連幾次的曝光中展現越來越時尚的穿搭品味，徹底讓人感受到「小女孩長大了」的性感與甜美兼具特質。

身為MIU MIU香水代言人，艾兒芬妮早在2014年就曾擔任品牌廣告主角，2018秋冬時裝秀中還現身T台走秀，當時穿上復古的牛仔夾克，化身叛逆的八○年代少女，讓人留下深刻印象。其後也多次在品牌形象照和影片裡演出，時而俏皮時而神祕冷豔，多變氣質非常迷人。這陣子她更以MIU MIU服飾作為出席各大活動的戰袍，無論是裸膚色輕紗搭配寶石珠飾禮服所展現的性感清新，或是白襯衫搭綁帶腰封的帥氣褲裝，還是荷葉邊深V剪裁長袖印花洋裝等等，她都能完美駕馭，美到會發光更展現恰到好處的輕熟時尚感，無疑是MIU MIU最佳代言人。

艾兒芬妮的新電影《年輕靈魂》，內容講述一位害羞的女孩想成為明星的奮鬥過程，預告看起來有點神祕驚悚，頗有她幾年前的電影《霓虹惡魔》的風格。艾兒在片中更會一展歌喉，讓人非常期待。話說她在近日為MIU MIU新女香拍攝的廣告影片裡也大秀舞技，可能粉絲們過不久就可以看到她出專輯也不一定喔！

艾兒芬妮演出MIU MIU 2018早春廣告大片 《All I wanted w...
艾兒芬妮演出MIU MIU 2018早春廣告大片 《All I wanted was a car》。圖／MIU MIU提供
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早在2014年，當時才16歲的艾兒芬妮就曾為MIU MIU拍廣告。圖／摘自Pin...
早在2014年，當時才16歲的艾兒芬妮就曾為MIU MIU拍廣告。圖／摘自Pinterest
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艾兒芬妮是MIU MIU新女香代言人。圖／摘自IG
艾兒芬妮是MIU MIU新女香代言人。圖／摘自IG
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艾兒芬妮日前穿MIU MIU洋裝出席品牌巴黎時裝周大秀。圖／MIU MIU提供
艾兒芬妮日前穿MIU MIU洋裝出席品牌巴黎時裝周大秀。圖／MIU MIU提供
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艾兒芬妮日前穿MIU MIU洋裝出席品牌巴黎時裝周大秀。圖／MIU MIU提供
艾兒芬妮日前穿MIU MIU洋裝出席品牌巴黎時裝周大秀。圖／MIU MIU提供
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艾兒芬妮在MIU MIU新女香廣告中大秀舞技。圖／摘自IG
艾兒芬妮在MIU MIU新女香廣告中大秀舞技。圖／摘自IG
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艾兒芬妮主演MIU MIU MORE 2018聖誕佳節系列微電影。圖／MIU M...
艾兒芬妮主演MIU MIU MORE 2018聖誕佳節系列微電影。圖／MIU MIU提供
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艾兒芬妮日前穿MIU MIU裸膚色輕紗搭配寶石珠飾禮服出席活動。圖／摘自英國每日...
艾兒芬妮日前穿MIU MIU裸膚色輕紗搭配寶石珠飾禮服出席活動。圖／摘自英國每日郵報
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艾兒芬妮主演MIU MIU MORE 2018聖誕佳節系列微電影。圖／MIU M...
艾兒芬妮主演MIU MIU MORE 2018聖誕佳節系列微電影。圖／MIU MIU提供
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艾兒芬妮日前穿MIU MIU早秋系列服裝出席《年輕靈魂》首映。圖／摘自Fashi...
艾兒芬妮日前穿MIU MIU早秋系列服裝出席《年輕靈魂》首映。圖／摘自Fashionsizzle
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