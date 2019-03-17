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當迷霧漸散 戲說反日林獻堂避居日本之謎

2019-03-17 11:09聯合報 記者何定照╱即時報導

《當迷霧漸散》。圖／傳藝中心提供
《當迷霧漸散》。圖／傳藝中心提供
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台中霧峰林家族長、「台灣議會之父」林獻堂，在日據時代積極投入政治運動，為台灣人民爭取權益，堅持不說日語、不著和服，卻在人生最後階段赴日養病，一去不歸。為何他會做出如此選擇？國立傳統藝術中心獻上2019台灣戲曲藝術節旗艦製作，委託一心戲劇團邊創《當迷霧漸散》，揭開林獻堂傳奇一生。

林獻堂在日本統治時期，誓反日本暴力統治，曾參與成立新民會、台灣文化協會等組織，被視為台灣民主運動先驅。如此的他，在二戰後國民政府來台後，竟遷居曾對抗一生的日本，即使至親好友探望勸歸、甚至遭逢摯兒病逝，也不改決定，成為外人眼中的謎。

此次《當迷霧漸散》，就以歌仔戲京劇音樂劇，演繹林獻堂晚年內心小劇場，特別邀來金枝演社藝術總監王榮裕、傳藝金曲獎得主古翊汎、戲曲新秀張閔鈞，分飾林獻堂老年、青年及少年。劇中靈魂人物、安定家族人心的強大後盾，則是戲曲天后許秀年扮演的林獻堂祖母羅太夫人。

此外，一心當家小生孫詩詠，在劇中飾演穿越時空的「辯士」。全劇更集結各領域實力唱將，一心小生孫詩珮穿梭多場傳統折子戲，國光劇團知名老生鄒慈愛唱京劇、崑曲，甚至首次演唱歌仔戲。傳藝金曲獎得主黃宇琳展現一秒切換京劇及歌仔戲唱腔的超高技藝，音樂劇王子葉文豪也詮釋新編歌曲。3月28日至31日在台灣戲曲中心大表演廳演出。

京劇歌仔戲音樂劇
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