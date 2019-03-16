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孫芸芸下衣失蹤到天邊 和Ella撞Chloé包款以腿完勝

2019-03-16 22:27聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

穿搭不失手還能保有個人風格的孫芸芸，這次和Ella陳嘉樺、時尚媽咪Melody撞包，仍然以下衣徹底失蹤的長腿大勝，讓人不知道該盯著Chloé C系列還是她的長腿，只是三位女星不約而同以厭世耍酷臉搭襯，也展現小巧C包款的十足個性。

孫芸芸在IG放上4張詮釋黑色Chloé C包款的圖片，寫著「今日上班照、開一天的會」，並且將Chloé C標註為「最近的愛包」，以白色長版西裝放飛下半身，只搭香奈兒樂福鞋，讓人無法忽略她看似無穿卻有穿的長腿；Ella則是選用Chloé C包款作為人妻今晚約會去的造型，橘色漸層如夕陽的色澤，呼應腳上的黃色鞋履；Melody以黑色西裝外套與牛仔褲的帥氣，和貴氣優雅的綠色鱷魚皮壓紋Mini Chloé C搭襯得相當平衡而亮眼。

Chloé C以「C」字經典金屬配件鑲嵌在外層翻蓋正中央作為標誌設計，可手拿、短肩背、長肩背或斜背，也推出鍊帶手拿包、腰包或肩背手提兩用包等多種款式；在包袋表現上，除了炫目的漸層色之外，還有典雅宜人的灰粉色系、米色系，表現為鱷魚皮壓紋、偕色拼接、麂皮與皮革拼接等多種外型。

Melody以豔綠色鱷魚皮壓紋Mini Chloé C演繹日常穿搭。圖／取自I...
Melody以豔綠色鱷魚皮壓紋Mini Chloé C演繹日常穿搭。圖／取自IG
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孫芸芸以經典款黑色Mini Chloé C包款，打造下衣徹底失蹤的造型。圖／取...
孫芸芸以經典款黑色Mini Chloé C包款，打造下衣徹底失蹤的造型。圖／取自IG
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Ella使用款Chloé C Mini漸層夕陽色肩背手提兩用包，售價52,50...
Ella使用款Chloé C Mini漸層夕陽色肩背手提兩用包，售價52,500元。圖／Chloé提供
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孫芸芸長腿配Chloé新包款，讓人不知道該把眼光放哪兒好。圖／取自IG
孫芸芸長腿配Chloé新包款，讓人不知道該把眼光放哪兒好。圖／取自IG
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Chloé C Mini大象灰肩背手提兩用包，售價56,500元。圖／Chlo...
Chloé C Mini大象灰肩背手提兩用包，售價56,500元。圖／Chloé提供
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孫芸芸使用款Chloé C Mini黑色肩背手提兩用包，售價44,400元。圖...
孫芸芸使用款Chloé C Mini黑色肩背手提兩用包，售價44,400元。圖／Chloé提供
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Chloé C Mini米白色肩背手提兩用包，售價44,400元。圖／Chlo...
Chloé C Mini米白色肩背手提兩用包，售價44,400元。圖／Chloé提供
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孫芸背經典款黑色Mini Chloé C包款，售價44,400元。圖／取自IG
孫芸背經典款黑色Mini Chloé C包款，售價44,400元。圖／取自IG
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Ella選用漸層夕陽色Mini Chloé C包款，售價52,500元。圖／取...
Ella選用漸層夕陽色Mini Chloé C包款，售價52,500元。圖／取自IG
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Ella選用漸層夕陽色Mini Chloé C包款，售價52,500元。圖／取...
Ella選用漸層夕陽色Mini Chloé C包款，售價52,500元。圖／取自IG
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孫芸背經典款黑色Mini Chloé C包款，售價44,400元。圖／取自IG
孫芸背經典款黑色Mini Chloé C包款，售價44,400元。圖／取自IG
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Ella的人妻約會造型以漸層夕陽色Mini Chloé C包款配襯。圖／取自I...
Ella的人妻約會造型以漸層夕陽色Mini Chloé C包款配襯。圖／取自IG
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Melody使用款Chloé C Mini豔綠色肩背手提兩用包，售價52,50...
Melody使用款Chloé C Mini豔綠色肩背手提兩用包，售價52,500元。圖／Chloé提供
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Ella的人妻約會造型以漸層夕陽色Mini Chloé C包款配襯。圖／取自I...
Ella的人妻約會造型以漸層夕陽色Mini Chloé C包款配襯。圖／取自IG
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Chloé C Mini漸層螢光色肩背手提兩用包，售價52,500元。圖／Ch...
Chloé C Mini漸層螢光色肩背手提兩用包，售價52,500元。圖／Chloé提供
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西裝鱷魚時尚
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