孫芸芸下衣失蹤到天邊 和Ella撞Chloé包款以腿完勝

2019-03-16 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



穿搭不失手還能保有個人風格的孫芸芸，這次和Ella陳嘉樺、時尚媽咪Melody撞包，仍然以下衣徹底失蹤的長腿大勝，讓人不知道該盯著Chloé C系列還是她的長腿，只是三位女星不約而同以厭世耍酷臉搭襯，也展現小巧C包款的十足個性。

孫芸芸在IG放上4張詮釋黑色Chloé C包款的圖片，寫著「今日上班照、開一天的會」，並且將Chloé C標註為「最近的愛包」，以白色長版西裝放飛下半身，只搭香奈兒樂福鞋，讓人無法忽略她看似無穿卻有穿的長腿；Ella則是選用Chloé C包款作為人妻今晚約會去的造型，橘色漸層如夕陽的色澤，呼應腳上的黃色鞋履；Melody以黑色西裝外套與牛仔褲的帥氣，和貴氣優雅的綠色鱷魚皮壓紋Mini Chloé C搭襯得相當平衡而亮眼。