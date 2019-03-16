吳姍儒擦新歡唇色秀仙氣！「2019花瓣唇」3招快學起來

2019-03-16 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



吳姍儒是出名的「唇彩控」，平時化妝最重視的就是唇妝，不管揹的包包多小，裡面一定要塞進至少2支顏色的唇膏才安心，而且所有色系都勇於嘗試，她說自己因為貧血，只要不擦唇膏就會氣色慘白，「有時候照鏡子還以為是憲哥妹妹」。今天（3/16）吳姍儒擔任屈臣氏2019春季時尚彩妝秀活動大使，擦上她最近的新歡－珊瑚橘唇彩，搭配鵝黃色小洋裝，展現春日仙氣。

「活珊瑚橘」是2019年Pantone年度大勢代表色，吳姍儒說橘色是一個越看越有魅力的顏色，溫柔中不失可愛，恨不得天天擦出門，「重點是視覺年齡馬上下降，好人緣桃花自然會來」。

屈臣氏邀請彩妝達人Vincent老師講解今春最流行的妝容趨勢，並分享珊瑚橘漸層花瓣唇妝3大要領，打破橘色給人難駕馭、易顯黑的印象。

●要領1：飽和度

健康膚色在選擇唇彩時千萬不要選擇裸色、米色等容易顯黑的中間色，反而應該要挑選亮橘、鮮橘等飽和度高的明亮色彩，更加活潑有朝氣；白皙膚色在唇彩選色上較無太多限制，建議可多嘗試高彩度的顏色，讓妝容更有活力。

●要領2：光澤度

相較於霧面唇膏給人高冷有個性的印象，帶有光澤度的唇膏會顯得更加親切可人，可先用水潤的淺色唇膏打底，再於嘴唇中央點綴較深色的唇膏，就能輕鬆打造漸層感的花瓣染唇妝。

●要領3：滋潤度

許多人都會在上唇妝之前才塗護唇膏，但這容易造成唇彩不顯色，甚至導致脫妝等NG問題，建議在妝前保養時就可先塗一層厚厚的護唇膏，等到底妝完成、要上唇彩時再用衛生紙抿掉，就可以讓雙唇水潤、唇彩又顯色持久。

屈臣氏精選2019年度大勢色「活力珊瑚橘」、經典不敗「玫瑰色」、近期火紅的「奶茶色」等，讓人人都能找到專屬自己的美麗唇色，首推屈臣氏獨家的MISSHA義想曲霧感唇彩筆＃OR01珊瑚赫立奧、A’PIEU水感果漾唇釉 ＃CR01復古橘紅、OPERA渲漾水色唇膏＃04橙橘，另外像是1028唇迷心竅好色唇膏＃01橘粉妞妞、heme精萃水亮唇膏＃01、MAYBELLINE媚比琳極綻色緞光絲柔唇膏＃甜言蜜語、REVLON露華濃棉花糖氣墊粉唇筆＃250珊瑚雲朵等也都是高CP值的美色唇彩。