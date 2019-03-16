親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

2020總統大選 學者：發財牌和國安牌對決

HBL／末節猛攻退高苑 南山將與能仁爭冠

吳姍儒擦新歡唇色秀仙氣！「2019花瓣唇」3招快學起來

2019-03-16 19:57聯合報 記者陳立儀╱即時報導

吳姍儒是出名的「唇彩控」，平時化妝最重視的就是唇妝，不管揹的包包多小，裡面一定要塞進至少2支顏色的唇膏才安心，而且所有色系都勇於嘗試，她說自己因為貧血，只要不擦唇膏就會氣色慘白，「有時候照鏡子還以為是憲哥妹妹」。今天（3/16）吳姍儒擔任屈臣氏2019春季時尚彩妝秀活動大使，擦上她最近的新歡－珊瑚橘唇彩，搭配鵝黃色小洋裝，展現春日仙氣。

「活珊瑚橘」是2019年Pantone年度大勢代表色，吳姍儒說橘色是一個越看越有魅力的顏色，溫柔中不失可愛，恨不得天天擦出門，「重點是視覺年齡馬上下降，好人緣桃花自然會來」。

屈臣氏邀請彩妝達人Vincent老師講解今春最流行的妝容趨勢，並分享珊瑚橘漸層花瓣唇妝3大要領，打破橘色給人難駕馭、易顯黑的印象。

●要領1：飽和度

健康膚色在選擇唇彩時千萬不要選擇裸色、米色等容易顯黑的中間色，反而應該要挑選亮橘、鮮橘等飽和度高的明亮色彩，更加活潑有朝氣；白皙膚色在唇彩選色上較無太多限制，建議可多嘗試高彩度的顏色，讓妝容更有活力。

●要領2：光澤度

相較於霧面唇膏給人高冷有個性的印象，帶有光澤度的唇膏會顯得更加親切可人，可先用水潤的淺色唇膏打底，再於嘴唇中央點綴較深色的唇膏，就能輕鬆打造漸層感的花瓣染唇妝。

●要領3：滋潤度

許多人都會在上唇妝之前才塗護唇膏，但這容易造成唇彩不顯色，甚至導致脫妝等NG問題，建議在妝前保養時就可先塗一層厚厚的護唇膏，等到底妝完成、要上唇彩時再用衛生紙抿掉，就可以讓雙唇水潤、唇彩又顯色持久。

屈臣氏精選2019年度大勢色「活力珊瑚橘」、經典不敗「玫瑰色」、近期火紅的「奶茶色」等，讓人人都能找到專屬自己的美麗唇色，首推屈臣氏獨家的MISSHA義想曲霧感唇彩筆＃OR01珊瑚赫立奧、A’PIEU水感果漾唇釉 ＃CR01復古橘紅、OPERA渲漾水色唇膏＃04橙橘，另外像是1028唇迷心竅好色唇膏＃01橘粉妞妞、heme精萃水亮唇膏＃01、MAYBELLINE媚比琳極綻色緞光絲柔唇膏＃甜言蜜語、REVLON露華濃棉花糖氣墊粉唇筆＃250珊瑚雲朵等也都是高CP值的美色唇彩。

即日起至3月27日屈臣氏開架彩妝85折，寵i會員獨享美麗屈勢專欄精選指定唇彩點數10倍狂飆。

2019年大勢代表色「活珊瑚橘」唇彩是吳姍儒的新歡。圖／屈臣氏提供
2019年大勢代表色「活珊瑚橘」唇彩是吳姍儒的新歡。圖／屈臣氏提供
分享
吳姍儒認為珊瑚橘色唇彩可讓視覺年齡下降，好人緣桃花自然會來。圖／屈臣氏提供
吳姍儒認為珊瑚橘色唇彩可讓視覺年齡下降，好人緣桃花自然會來。圖／屈臣氏提供
分享
2019年大勢代表色「活珊瑚橘」唇彩是吳姍儒的新歡。圖／屈臣氏提供
2019年大勢代表色「活珊瑚橘」唇彩是吳姍儒的新歡。圖／屈臣氏提供
分享

珊瑚護唇
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

春夏美容化妝品展買氣旺！Solone自組彩妝狂賣5千組　周日好康快鎖定

2019-03-16 18:49

BRUNELLO CUCINELLI狩獵風 重返大亨小傳的年代

2019-03-16 17:07

怎麼拍都美！這些「網美系餐具」快入手 用視覺為美味加分

2019-03-16 16:31

中國嘉德拍賣會台北預展 聚焦現當代藝術、趙無極領銜

2019-03-16 15:59

李晶晶手持88克拉巨鑽內心惶恐 首登蘇富比拍賣會賞趙無極2億名畫

2019-03-16 13:44

和牛美食／佐賀牛的鮮味 只有行家知道

2019-03-16 13:40

異國美食／義式新菜 唇齒舞春風

2019-03-16 13:38

名店美食／天府麻椒帝王蟹 霸氣亮相

2019-03-16 13:36

頂級貴婦包款玩味異國情調 吉普賽的浪漫情懷成了DELVAUX靈感

2019-03-16 11:23

米其林三星大廚亞尼克回台客座 師徒聯手500座席秒殺一空

2019-03-16 01:06

看珠寶秀美腿 金荷娜雪白大勝崔真理黑絲襪

2019-03-16 00:30

高雄型農「一卡皮箱」產地直送 台北健康養生展

2019-03-15 23:51

快tag好友！15條初老症狀，妳中了幾條？能坐不要站、吃同道菜代表你老了

2019-03-15 23:17

王者休旅降臨 國產車保衛戰

2019-03-15 22:57

新一代 TOYOTA RAV4 試駕 油電休旅不再遙不可及

2019-03-15 22:52

熬夜肌也能發光！這兩個步驟沒做好 肌膚暗沈又乾燥

2019-03-15 22:42

按讚可砍價5元！Yahoo奇摩購物中心15周年慶「夢幻逸品最低1折起」

2019-03-15 20:38

粉樂町3月信義區登場 再創都市藝術新風貌

2019-03-15 19:55

白色家電變身！LG推時尚黑系新品 今年台灣能買到

2019-03-15 19:18

牛肉牛筋Q嫩爽滑、山中祕境素焗烤起司噴香 周遊北投一日散策

2019-03-15 19:16

頂級保養從「年輕」開始 海洋拉娜入手最強乳霜、濃萃修復精華

2019-03-15 19:09

蔡詩芸深V火辣現身「春夏美容化妝品展」！超殺特價必買款快看

2019-03-15 19:05

《叛逆有理》憤青必看 最神秘的街頭藝術家班克斯台灣首展且免費入場！

2019-03-15 18:51

王陽明逛高雄漢神FENDI挑寵妻包款 羞認自己就是最好的生日禮物

2019-03-15 17:17

台北國際烘焙展開幕 名店街、烘焙用品最夯

2019-03-15 16:48

不怕選擇障礙！「Jo Malone古龍水禮盒」讓你一次擁有5款經典

2019-03-15 16:46

福隆沙雕今年要打造300隻海豚 挑戰金氏紀錄

2019-03-15 14:28

草莓跳、櫻餅到！2家和菓子老舖美味點心　絕配IG空靈系少女！

2019-03-15 13:34

LV全新古龍水 美到讓人一眼定情 開啟濱海度假的任意門

2019-03-15 13:33

補助中小學打造「美感廁所」 學生開心如廁

2019-03-15 13:26

百貨南霸天漢神砸20億重金 精品陣容超強大一口氣擴增5層樓近50家

2019-03-15 12:13

誠品30：股市高點的年代 卻開注定賠錢的書店

2019-03-15 11:51

因不當影片損商譽！日本大戶屋寧可損失1億日元也要做的3件事

2019-03-15 10:18

櫻花＋草莓 人氣千層蛋糕「時飴」新口味這天開搶

2019-03-15 01:59

睡不著就換床！IKEA「獨立筒床墊」9千元有找 多款床墊寢具降價3成

2019-03-14 21:09

歐陽娜娜和張栢芝 春日小清新這樣穿

2019-03-14 21:06

誠品慶30 敦南店釋出誠品人會員超低門檻

2019-03-14 21:00

法式甜點新風潮 巴黎十五推出門市限定「草莓泡芙」

2019-03-14 20:58

筆記本和筆也穿條紋衫！文青必須擁有的萬寶龍女性專屬文具

2019-03-14 20:21
看更多

熱門文章

醫院那一區空氣品質最不好？ 腦外科名醫點名這二處

2019-03-15 20:47

快tag好友！15條初老症狀，妳中了幾條？能坐不要站、吃同道菜代表你老了

2019-03-15 23:17

醫院空氣髒…電燒廢氣未納管

2019-03-16 00:10

年輕女性注意 容易得乳癌是因為這項代謝能力太差

2019-03-16 16:20

每日星座運勢／摩羯有機會結識朋友 事業輕鬆應對

2019-03-16 00:00

誰惹的禍？無人機兩度闖禁區 延誤松機8航班

2019-03-16 00:10

基隆火車站晚間仍誤點已影響上萬人 電纜線漏夜搶修

2019-03-15 20:47

今白天氣溫回升 陽光露臉偏乾

2019-03-16 08:15

看珠寶秀美腿 金荷娜雪白大勝崔真理黑絲襪

2019-03-16 00:30

胰臟癌病灶切除也僅能活20月 醫籲戒菸、控糖

2019-03-16 16:35

37歲「工斷女」錯了？顧家卻被定義為遊手好閒

2019-03-16 09:56

大樂透頭獎新竹開出 1注獨得1億元

2019-03-15 22:48

立委補選投票日 勞工若上班工資這樣算

2019-03-15 22:20

租賃車業提案替Uber解套 計程車怒批小三嗆正宮

2019-03-16 16:27

3免疫療法下月納入健保給付 僅800名額

2019-03-15 23:21

米其林三星大廚亞尼克回台客座 師徒聯手500座席秒殺一空

2019-03-16 01:06

王者休旅降臨 國產車保衛戰

2019-03-15 22:57

相同治療效果有好壞 基因檢測揪出癌症真面目

2019-03-16 14:08

關島附近熱低若成颱 吳德榮告訴你為何不必擔心

2019-03-16 07:37

賀一航罹大腸癌8年沒回診 醫師：他很幸運

2019-03-16 16:21

李晶晶手持88克拉巨鑽內心惶恐 首登蘇富比拍賣會賞趙無極2億名畫

2019-03-16 13:44

等同照70張X光片！ 醫：老菸槍才要LDCT篩檢肺癌

2019-03-16 14:31

【閱讀生活】朴宰蓮／現在的妳，活在愛裡嗎？

2019-03-16 06:00

對星級評鑑無感 消費者：訂房網旅客意見更具參考性

2019-03-16 11:12

防癌高峰論壇登場 名醫傳授十大死因之首教戰策略

2019-03-16 10:24

電波阻無人機闖機場？航空界斥：民航機先受害

2019-03-16 18:14

【即時短評】官方旅館星級評鑑 不要變「自嗨」

2019-03-16 11:31

【生活趣聞】Brenda Chen／也是報答

2019-03-16 06:00

台鐵基隆站電纜線起火 搶救近20個小時終於修好

2019-03-16 11:35

研究推測：全面接種HPV疫苗可讓子宮頸癌20年內根除

2019-03-16 12:57

台灣乳癌孕媽咪化療率低 醫師：錯誤觀念害人

2019-03-16 10:39

輪班熬夜讓現代人壓力大 醫師破解迷思、提升睡眠品質

2019-03-15 20:59

熬夜肌也能發光！這兩個步驟沒做好 肌膚暗沈又乾燥

2019-03-15 22:42

高齡爸爸 也會影響孩子健康

2019-03-16 00:10

台鐵第四代票務更聰明 4月9日個人訂票上線

2019-03-16 10:17

AI、大數據分析也可抗癌 專家學者精闢分享

2019-03-16 11:17

台越觀光更緊密！觀光局駐胡志明市辦事處今成立

2019-03-15 21:12

AI也「披白袍」 癌症聞之色變

2019-03-16 12:03

預防腦癌 醫建議40歲後健檢加腦部MRI

2019-03-16 12:51

吸菸花錢傷身 還會讓你淚流不止

2019-03-16 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top