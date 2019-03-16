春夏美容化妝品展買氣旺！Solone自組彩妝狂賣5千組 周日好康快鎖定

2019-03-16 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



於台北世貿一館登場的2019春夏國際美容化妝品展，開展3天湧入約6萬人逛展，彩妝、保養、美甲等攤位都湧現採買人潮，深受小資女喜愛的Solone推出展場限定自組彩妝特惠，眼影、遮瑕、眉彩等共百色可挑，光是今天（3月16日）就狂賣5千組。

「RICA Beauty Lab熱蠟玩美實驗室」再度邀請彩妝師張景凱示範開運眉妝，透過精準塑形持色眉筆描繪符合眼型的訂製眉妝後，再利用熱蠟剷平雜毛，打造搶眼眉型。小凱老師說，如果眉毛縫隙卡著粉底或保養品，就會有不易上色的困擾，可先用眉梳將眉毛打理清爽，再挑選配合髮色的眉筆，從眉峰處順著毛流一根根描繪，千萬不能畫出僵硬的框線；也可利用不同顏色的眉筆混搭，例如在眉頭使用較淺色的眉筆，讓眉型更自然有層次。

3月17日周日上午11點30分展場聯合舞台區邀請全球國際紋繡講師王曉鋒現場演示紋繡技術；下午1點30分LSY林三益請來彩妝師王盈喬現場分享獨家彩妝技巧。

特別推薦的限定優惠包括Dreamhound精油身體乳液原價480元，展場祭出任選3瓶特價980元，原價480元的仙人掌活水能量面膜5片裝、雪絨花煥白奇蹟面膜5片裝限時下殺2折特價99元；皇家絲路Rosense玫瑰純露買300ml送100ml小瓶裝，特價1,000元，周日消費不限金額送土耳其冰淇淋；Sexyhair C315彈力健髮梳原價980元，展場價買1送1；英易生技Visakha英倫、經典淡香水30ml原價590元，展場價買1送1，共有24種香味；BARPHIL瓶中精靈精華液一組16支12ml原價5,920元、展場特價799元。