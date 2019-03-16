BRUNELLO CUCINELLI狩獵風 重返大亨小傳的年代

2019-03-16 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



相較前幾季，以狩獵為主題的BRUNELLO CUCINELLI 2019春夏系列，有更俐索的女裝輪廓，融合獵裝的帥氣與運動風的輕便，在顏色上除了大地色系之外，也加進更多飽和的大自然景觀色彩，此外，絲綢與丹寧混搭的晚裝，結合珠光線，在低調奢華中展現面料的精緻。

BRUNELLO CUCINELLI在狩獵的動感、原生的質樸之中，演繹優雅與瀟灑的總和，天然纖維的真摯觸感，呈現為沙白色、皮革色、太陽黃、鐵鏽紅與深櫻桃色等等， 搭襯人字紋、威爾士親王格紋的印花，實穿耐看。在輪廓上，軍裝紐釦和工裝口袋裝飾在針織衫、工裝之上，增添殖民時代的懷舊風味，輕透雪紡紗和輕薄的絲緞，則成為睡袍剪裁的慵懶晚裝。