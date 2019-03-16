BRUNELLO CUCINELLI狩獵風 重返大亨小傳的年代
2019-03-16 17:07
聯合報 記者楊詩涵
╱即時報導
相較前幾季，以狩獵為主題的BRUNELLO CUCINELLI 2019春夏系列，有更俐索的女裝輪廓，融合獵裝的帥氣與運動風的輕便，在顏色上除了大地色系之外，也加進更多飽和的大自然景觀色彩，此外，絲綢與丹寧混搭的晚裝，結合珠光線，在低調奢華中展現面料的精緻。
BRUNELLO CUCINELLI在狩獵的動感、原生的質樸之中，演繹優雅與瀟灑的總和，天然纖維的真摯觸感，呈現為沙白色、皮革色、太陽黃、鐵鏽紅與深櫻桃色等等， 搭襯人字紋、威爾士親王格紋的印花，實穿耐看。在輪廓上，軍裝紐釦和工裝口袋裝飾在針織衫、工裝之上，增添殖民時代的懷舊風味，輕透雪紡紗和輕薄的絲緞，則成為睡袍剪裁的慵懶晚裝。
品牌女裝向來承襲男裝的設計元素，有著帥氣的本質，在本季也以各式各樣的輕便西裝，帶來日、晚裝皆宜的穿搭單品。男裝則是回到「大亨小傳」年代的三件式正裝，並且以網球、高爾夫等布爾喬亞風格的運動作為針織衫細節設計，呼應女裝，運用狩獵風格的焦糖、駱駝、亞麻等色系定調，散發美好午後時光的氛圍。
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