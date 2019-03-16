怎麼拍都美！這些「網美系餐具」快入手 用視覺為美味加分

2019-03-16 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



不要再羨慕別人拍的美食照總是比你好看了！在照片的構圖上，除了食物本身之外，餐盤、器皿等道具也扮演著相當重要的角色，甚至能讓原本平凡無奇的食物大變身，就算只是日常用餐、沒有拍照的打算，漂亮的餐具也可在視覺感上再加分，「網美系餐具」絕對值得入手。

日式雜貨品牌NATURAL KITCHEN今年春季提出體驗味覺以外的甜品滋味企劃，透過食材仿真外型的食器，在品嘗料理的同時，視覺也能擁有網美級的享受，像是創下開賣首日就秒殺的超人氣吐司造型陶瓷盤，除了模仿吐司的可愛外型，

器皿中央還刻畫了時鐘圖樣，大款吐司盤標示代表早餐的8點鐘，容量可放入一整片吐司，小款則是指向象徵午茶時刻的3點鐘，適合放置餅乾、水果等，利用趣味的設計理念為冰冷的食器增添暖意。

NATURAL KITCHEN再推出兩款吐司造型系列新作，木製托盤輕巧好攜帶，可於露營、野餐時使用；放置於土司上的荷包蛋造型筷架，可愛指數破表，未上市就擁有超詢問度。

此外，NATURAL KITCHEN更反客為主，推出網美版甜點造型器皿，讓餐具變身成為主角，像是百貨美食風靡的日式水果三明治、深受大眾喜愛的鬆餅都化身為食盤，是網美必備拍照利器。如果想要打造春天特有的午茶場景，NATURAL KITCHEN建議可利用春天花朵盛開模樣的器皿、森林小動物造型用品及粉嫩色系小物加以點綴，就能呈現夢幻的網美拍照空間。

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