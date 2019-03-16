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怎麼拍都美！這些「網美系餐具」快入手　用視覺為美味加分

2019-03-16 16:31聯合報 記者陳立儀╱即時報導

不要再羨慕別人拍的美食照總是比你好看了！在照片的構圖上，除了食物本身之外，餐盤、器皿等道具也扮演著相當重要的角色，甚至能讓原本平凡無奇的食物大變身，就算只是日常用餐、沒有拍照的打算，漂亮的餐具也可在視覺感上再加分，「網美系餐具」絕對值得入手。

日式雜貨品牌NATURAL KITCHEN今年春季提出體驗味覺以外的甜品滋味企劃，透過食材仿真外型的食器，在品嘗料理的同時，視覺也能擁有網美級的享受，像是創下開賣首日就秒殺的超人氣吐司造型陶瓷盤，除了模仿吐司的可愛外型，

器皿中央還刻畫了時鐘圖樣，大款吐司盤標示代表早餐的8點鐘，容量可放入一整片吐司，小款則是指向象徵午茶時刻的3點鐘，適合放置餅乾、水果等，利用趣味的設計理念為冰冷的食器增添暖意。

NATURAL KITCHEN再推出兩款吐司造型系列新作，木製托盤輕巧好攜帶，可於露營、野餐時使用；放置於土司上的荷包蛋造型筷架，可愛指數破表，未上市就擁有超詢問度。

此外，NATURAL KITCHEN更反客為主，推出網美版甜點造型器皿，讓餐具變身成為主角，像是百貨美食風靡的日式水果三明治、深受大眾喜愛的鬆餅都化身為食盤，是網美必備拍照利器。如果想要打造春天特有的午茶場景，NATURAL KITCHEN建議可利用春天花朵盛開模樣的器皿、森林小動物造型用品及粉嫩色系小物加以點綴，就能呈現夢幻的網美拍照空間。

台隆手創館引進多款獨家粉色廚房新品，京瓷彩色陶瓷刀、京瓷斜式削皮刀、Kyocera彩色砧板等都有櫻花粉新色；杉山金屬16cm鐵製油炸鍋的明亮粉色，大幅降低吃炸物的罪惡感，尺寸小巧適合油炸少量食物解饞，白色內層易確認油脂氧化情況、易清潔，電磁爐也適用。

同時台隆手創館也推出多款小熊學校食器，包括雙層便當盒、單層便當盒、透明飲料杯、保溫保冷手提便當袋等，不論野餐或上班、上學帶便當都能擁有好心情。3月31日前電子會員在台隆累積消費滿500元，有機會抽中OPI如膠似漆獨家限定色5入迷你組。

小熊學校透明飲料杯300ml，售價200元。圖／台隆手創館提供
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NATURAL KITCHEN水果三明治造型盤，售價150元。圖／NATURAL...
NATURAL KITCHEN水果三明治造型盤，售價150元。圖／NATURAL KITCHEN提供
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台隆手創館獨家引進京瓷陶瓷刀、Kyocera彩色砧板櫻花粉新色。圖／台隆手創館提...
台隆手創館獨家引進京瓷陶瓷刀、Kyocera彩色砧板櫻花粉新色。圖／台隆手創館提供
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杉山金屬16cm鐵製油炸鍋，售價790元。圖／台隆手創館提供
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NATURAL KITCHEN吐司造型陶瓷盤，大150元、小50元。圖／NATU...
NATURAL KITCHEN吐司造型陶瓷盤，大150元、小50元。圖／NATURAL KITCHEN提供
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NATURAL KITCHEN鬆餅造型盤，售價150元。圖／NATURAL KI...
NATURAL KITCHEN鬆餅造型盤，售價150元。圖／NATURAL KITCHEN提供
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NATURAL KITCHEN木製吐司盤，售價150元；荷包蛋吐司造型筷架，售價...
NATURAL KITCHEN木製吐司盤，售價150元；荷包蛋吐司造型筷架，售價50元。圖／NATURAL KITCHEN提供
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小熊學校單層便當盒600ml，售價590元。圖／台隆手創館提供
小熊學校單層便當盒600ml，售價590元。圖／台隆手創館提供
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NATURAL KITCHEN春季限定器皿、木盤，售價50～250元不等。圖／N...
NATURAL KITCHEN春季限定器皿、木盤，售價50～250元不等。圖／NATURAL KITCHEN提供
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便當餐具野餐
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