中國嘉德拍賣會台北預展 聚焦現當代藝術 趙無極領銜

2019-03-16 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



中國嘉德（China Gaurdian）香港2019春季拍賣會將於3月28日至31日於香港JW萬豪酒店舉行；三場預展中的台北預展本周末（3月16日起至17日止）於台北富邦人壽大樓國際會議中心舉辦，精選45件、總估價約4億台幣的現當代藝術拍品來台展出，其中包括備受矚目的趙無極「無境時期」具代表性油畫作品《01.03.99》、尺寸近兩米的朱德群巨作《擴張》，以及本期拍賣封底拍品潘玉良少見的大尺寸作品《坐姿裸女》。

此次現當代藝術共兩大專題，其中「抽象 – 靈魂的共振」專題精選10位中西抽象畫大師作品，包括領拍的趙無極 《01.03.99》，估價逾1億元，是1999年大未來畫廊推出趙無極50周年回顧展時曾經登上目錄封面的代表作品，畫作結構如山脈，飽和的黃色藍色有如傳統象徵富貴的龍袍。這次拍賣封底的潘玉良《坐姿裸女》融合東西藝術手法，以線描人身、加上點彩塑造肌理，是近10年來拍賣會少見的大尺寸彩墨。抽象藝術代表西方藝術家Gerhard Richter於1978年的《抽象畫432-4》雖然尺寸不大，但深具美學重要性，同時兼備畫家70年代前期轉筆與70年代後期常用的刮筆手法，曾收錄於多本重要畫冊中，估價1,570萬元。