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李晶晶手持88克拉巨鑽內心惶恐 首登蘇富比拍賣會賞趙無極2億名畫

2019-03-16 13:44聯合報 記者孫曼╱即時報導

手上拿著88克拉美鑽感覺如何？「第一次看到這麼大克拉，真的好美！」名媛李晶晶今（3月16）日出席香港蘇富比2019年春季拍賣會台北預展，展演全場最高價的拍品：一顆逾88克拉的橢圓形D色無暇Type IIa的美鑽，估價逾3.5億元。預展於3月16至17日在華南銀行國際會議中心登場，共360件精選拍品總估價逾50億元，除了焦點的超大「鴿子蛋」，紐約古根漢美術館典藏的一幅趙無極1958 年作《無題》及日本潮流教父 NIGO®委託當紅潮流藝術家KAWS 創作之《THE KAWS ALBUM》也都是必看的焦點。

李晶晶表示自己是第一次戴這麼貴的珠寶鐘表在身上，所以比平常緊張，在走路的時候很怕撞到。雖然不曾自己親身體驗現場下標的感受，但她說自己年輕的時候在紐約工作， 當時的老闆熱衷收藏藝術品，曾跟去拍賣會現場，「 感覺很刺激！」這次展出的作品中她一看到趙無極的大作《無題》便相當興奮，之前她還曾經特地去台中看趙無極的展覽；除了趙無極，她也留意到女兒喜歡的Andy Warhol這次也有拍品登場。

香港蘇富比2019年春季拍賣會將於3月29日至4月3日於香港會議展覽中心展覽廳五舉行。此次來台北展出的作品中，曾由紐約古根漢典藏的趙無極 《無題》因為是由推廣當代抽象藝術為宗旨的博物館典藏之作、又未曾現身拍場，深受藏家期待，將領銜「現代藝術晚間拍賣」；另一幅《19.01.61》也是逾半世紀來從未曝光之「乾貨」，是趙無極著名狂草時期的作品，以層次深邃的各種藍表達濃烈的愛戀情感。這次春拍蘇富比共推出6件趙無極作品，其中4件都巧妙與紐約Kootz Gallery藝廊有淵源。同時在台北預展也可以看到紐約五月當代藝術晚拍估價逾10億元的領拍之作：羅斯科（Mark Rothko）藝術生涯巔峰時期所作《無題》，機會難得。

名媛李晶晶展演價值逾3.5億的88克拉橢圓形美鑽及多件蘇富比春拍的珠寶鐘表拍品。...
名媛李晶晶展演價值逾3.5億的88克拉橢圓形美鑽及多件蘇富比春拍的珠寶鐘表拍品。記者孫曼／攝影
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中國藝術珍品領拍之作天民樓藏禦瓷選萃明永樂青花纏枝番蓮紋折沿盆，估價約3,100萬元。圖／蘇富比提供
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李晶晶展演蘇富比春拍的珠寶鐘表焦點拍品，身上珠寶與腕表總價逾一億元。記者孫曼／攝影
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蘇富比香港春拍的焦點之一為一顆88.22克拉完美無瑕橢圓形巨鑽，估價約3.5億元...
蘇富比香港春拍的焦點之一為一顆88.22克拉完美無瑕橢圓形巨鑽，估價約3.5億元。圖／蘇富比提供
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李晶晶與估價逾2億元的趙無極《無題》。記者孫曼／攝影
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張大千《老樹清猿》，估價約3,100萬元。圖／蘇富比提供
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趙無極《19.01.61》(1961 年)，估價約2,350萬元。圖／蘇富比提供
趙無極《19.01.61》(1961 年)，估價約2,350萬元。圖／蘇富比提供
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名媛李晶晶展演價值逾3.5億的88克拉橢圓形美鑽及多件蘇富比春拍的珠寶鐘表拍品。...
名媛李晶晶展演價值逾3.5億的88克拉橢圓形美鑽及多件蘇富比春拍的珠寶鐘表拍品。記者孫曼／攝影
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古根漢美術館收藏的趙無極《無題》(1958 年)，估價約2億3,500萬元。圖／...
古根漢美術館收藏的趙無極《無題》(1958 年)，估價約2億3,500萬元。圖／蘇富比提供
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