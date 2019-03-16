李晶晶手持88克拉巨鑽內心惶恐 首登蘇富比拍賣會賞趙無極2億名畫

2019-03-16 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



手上拿著88克拉美鑽感覺如何？「第一次看到這麼大克拉，真的好美！」名媛李晶晶今（3月16）日出席香港蘇富比2019年春季拍賣會台北預展，展演全場最高價的拍品：一顆逾88克拉的橢圓形D色無暇Type IIa的美鑽，估價逾3.5億元。預展於3月16至17日在華南銀行國際會議中心登場，共360件精選拍品總估價逾50億元，除了焦點的超大「鴿子蛋」，紐約古根漢美術館典藏的一幅趙無極1958 年作《無題》及日本潮流教父 NIGO®委託當紅潮流藝術家KAWS 創作之《THE KAWS ALBUM》也都是必看的焦點。

李晶晶表示自己是第一次戴這麼貴的珠寶鐘表在身上，所以比平常緊張，在走路的時候很怕撞到。雖然不曾自己親身體驗現場下標的感受，但她說自己年輕的時候在紐約工作， 當時的老闆熱衷收藏藝術品，曾跟去拍賣會現場，「 感覺很刺激！」這次展出的作品中她一看到趙無極的大作《無題》便相當興奮，之前她還曾經特地去台中看趙無極的展覽；除了趙無極，她也留意到女兒喜歡的Andy Warhol這次也有拍品登場。