李晶晶手持88克拉巨鑽內心惶恐 首登蘇富比拍賣會賞趙無極2億名畫
手上拿著88克拉美鑽感覺如何？「第一次看到這麼大克拉，真的好美！」名媛李晶晶今（3月16）日出席香港蘇富比2019年春季拍賣會台北預展，展演全場最高價的拍品：一顆逾88克拉的橢圓形D色無暇Type IIa的美鑽，估價逾3.5億元。預展於3月16至17日在華南銀行國際會議中心登場，共360件精選拍品總估價逾50億元，除了焦點的超大「鴿子蛋」，紐約古根漢美術館典藏的一幅趙無極1958 年作《無題》及日本潮流教父 NIGO®委託當紅潮流藝術家KAWS 創作之《THE KAWS ALBUM》也都是必看的焦點。
李晶晶表示自己是第一次戴這麼貴的珠寶鐘表在身上，所以比平常緊張，在走路的時候很怕撞到。雖然不曾自己親身體驗現場下標的感受，但她說自己年輕的時候在紐約工作， 當時的老闆熱衷收藏藝術品，曾跟去拍賣會現場，「 感覺很刺激！」這次展出的作品中她一看到趙無極的大作《無題》便相當興奮，之前她還曾經特地去台中看趙無極的展覽；除了趙無極，她也留意到女兒喜歡的Andy Warhol這次也有拍品登場。
香港蘇富比2019年春季拍賣會將於3月29日至4月3日於香港會議展覽中心展覽廳五舉行。此次來台北展出的作品中，曾由紐約古根漢典藏的趙無極 《無題》因為是由推廣當代抽象藝術為宗旨的博物館典藏之作、又未曾現身拍場，深受藏家期待，將領銜「現代藝術晚間拍賣」；另一幅《19.01.61》也是逾半世紀來從未曝光之「乾貨」，是趙無極著名狂草時期的作品，以層次深邃的各種藍表達濃烈的愛戀情感。這次春拍蘇富比共推出6件趙無極作品，其中4件都巧妙與紐約Kootz Gallery藝廊有淵源。同時在台北預展也可以看到紐約五月當代藝術晚拍估價逾10億元的領拍之作：羅斯科（Mark Rothko）藝術生涯巔峰時期所作《無題》，機會難得。
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