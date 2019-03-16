親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「她是不折不扣的韓粉」苦苓揭黃光芹請辭因這2字

穿這顏色衣服用餐 天丼排隊名店送隱藏版櫻花氣泡飲

2019-03-16 12:29經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

每年春天三、四月是日本櫻花的季節，每位愛花人士緊盯花期，計畫前往各個賞櫻勝地追逐櫻花之美，而以櫻花為主題的各式料理或是甜點，更是這個季節限定的專屬美味。日本的「金子半之助」和「日本橋海鮮丼つじ半（TSUJIHAN）」將以「粉戀櫻花祭」為主題，自3月20日起至4月30日的每周三及周四共計12天，只要消費者穿上粉紅的服裝單品至指定門市點購任一主餐，並在FB或IG持手持牌自拍打卡，就可享免費招待一杯「粉戀櫻花氣泡飲」。

此外，金子半之助也於各間內座門市打造櫻花造景，不論是微風北車店的櫻花壁畫、台中新光店的櫻花樹景及新光A8店的金屬櫻花佈景，皆花費鉅資重金打造，每幅皆有其不同的意象之美。

其中，又以新竹巨城店的巨幅手繪櫻花壁畫最為吸睛，是特別百萬重金邀聘曾榮獲日本電視冠軍達人秀的專業畫師來台親手繪製，透過畫師專業的繪畫技法，使櫻花躍然其上、栩栩如生。

而只送不賣的「粉戀櫻花氣泡飲」，則是精選櫻花風味及蔓越莓果漿以特殊比例調製，再倒入沁涼清爽的現打氣泡水，點綴日本進口櫻花調味的蔓越莓果乾，獨特的嬌嫩淡粉色澤，妝點出初戀般的粉紅漸層，淡雅香氛如同櫻花綻放，呈現初春粉嫩氛圍。

有進行「粉戀櫻花祭」活動的金子半之助店點，包括：微風北車店、新光中港店、新光A8店、新竹巨城店、日本橋海鮮丼。

日本的「金子半之助」和「日本橋海鮮丼つじ半(TSUJIHAN)」將以「粉戀櫻花祭...
日本的「金子半之助」和「日本橋海鮮丼つじ半(TSUJIHAN)」將以「粉戀櫻花祭」為主題，自3月20日起至4月30日的每周三及周四共計12天，只要消費者穿上粉紅的服裝單品至指定門市點購任一主餐，並在FB或IG持手持牌自拍打卡，就可享免費招待一杯「粉戀櫻花氣泡飲」。 圖／金子半之助提供
分享

櫻花新竹微風
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

米其林三星大廚亞尼克回台客座 師徒聯手500座席秒殺一空

2019-03-16 01:06

看珠寶秀美腿 金荷娜雪白大勝崔真理黑絲襪

2019-03-16 00:30

高雄型農「一卡皮箱」產地直送 台北健康養生展

2019-03-15 23:51

快tag好友！15條初老症狀，妳中了幾條？能坐不要站、吃同道菜代表你老了

2019-03-15 23:17

王者休旅降臨 國產車保衛戰

2019-03-15 22:57

新一代 TOYOTA RAV4 試駕 油電休旅不再遙不可及

2019-03-15 22:52

熬夜肌也能發光！這兩個步驟沒做好 肌膚暗沈又乾燥

2019-03-15 22:42

按讚可砍價5元！Yahoo奇摩購物中心15周年慶「夢幻逸品最低1折起」

2019-03-15 20:38

粉樂町3月信義區登場 再創都市藝術新風貌

2019-03-15 19:55

白色家電變身！LG推時尚黑系新品 今年台灣能買到

2019-03-15 19:18

牛肉牛筋Q嫩爽滑、山中祕境素焗烤起司噴香 周遊北投一日散策

2019-03-15 19:16

頂級保養從「年輕」開始 海洋拉娜入手最強乳霜、濃萃修復精華

2019-03-15 19:09

蔡詩芸深V火辣現身「春夏美容化妝品展」！超殺特價必買款快看

2019-03-15 19:05

《叛逆有理》憤青必看 最神秘的街頭藝術家班克斯台灣首展且免費入場！

2019-03-15 18:51

王陽明逛高雄漢神FENDI挑寵妻包款 羞認自己就是最好的生日禮物

2019-03-15 17:17

台北國際烘焙展開幕 名店街、烘焙用品最夯

2019-03-15 16:48

不怕選擇障礙！「Jo Malone古龍水禮盒」讓你一次擁有5款經典

2019-03-15 16:46

福隆沙雕今年要打造300隻海豚 挑戰金氏紀錄

2019-03-15 14:28

草莓跳、櫻餅到！2家和菓子老舖美味點心　絕配IG空靈系少女！

2019-03-15 13:34

LV全新古龍水 美到讓人一眼定情 開啟濱海度假的任意門

2019-03-15 13:33

補助中小學打造「美感廁所」 學生開心如廁

2019-03-15 13:26

百貨南霸天漢神砸20億重金 精品陣容超強大一口氣擴增5層樓近50家

2019-03-15 12:13

誠品30：股市高點的年代 卻開注定賠錢的書店

2019-03-15 11:51

因不當影片損商譽！日本大戶屋寧可損失1億日元也要做的3件事

2019-03-15 10:18

櫻花＋草莓 人氣千層蛋糕「時飴」新口味這天開搶

2019-03-15 01:59

睡不著就換床！IKEA「獨立筒床墊」9千元有找 多款床墊寢具降價3成

2019-03-14 21:09

歐陽娜娜和張栢芝 春日小清新這樣穿

2019-03-14 21:06

誠品慶30 敦南店釋出誠品人會員超低門檻

2019-03-14 21:00

法式甜點新風潮 巴黎十五推出門市限定「草莓泡芙」

2019-03-14 20:58

筆記本和筆也穿條紋衫！文青必須擁有的萬寶龍女性專屬文具

2019-03-14 20:21

木村光希Kōki裝酷現身珠寶展 意外透露在台灣最想做的居然是.......

2019-03-14 20:13

「暗黑妖女」變白衣仙子 裘莉、伊娃葛林同場比美

2019-03-14 19:59

MARYLING春夏女裝是一場跳島旅行 洋溢地中海的熱情與色彩

2019-03-14 19:54

一擦就爆水！Kiehls契爾氏金盞花最強進化 「爆水霜」拯救乾妹妹

2019-03-14 19:46

「無印良品」又降價了！熱銷防撥水鞋省100元 共560項平均降15％　

2019-03-14 18:56

HaaT春夏服裝是尼羅河的日光與樹影 把手做工藝的溫煦穿在身上

2019-03-14 18:54

春夏化妝品展人潮擠爆 花100元扭蛋抽5千元美甲禮盒、現場霧眉超划算

2019-03-14 18:35

千年一遇美女棋士黑嘉嘉 逛APUJAN挑戰袍有這幾點必備

2019-03-14 18:28

貴賓狗、紅唇妞太搶戲 林志玲穿花洋裝應戰

2019-03-14 17:57
看更多

熱門文章

門票最低99元！兒童節到劍湖山身分證號對中「5、2、1」享優惠

2019-03-15 14:24

哈士奇失蹤3天後回家 主人看監視器發現超療癒畫面

2019-03-15 17:03

不是竹科！全台科學園區這裡薪資最高

2019-03-15 13:13

日旅客拍台鐵「誤點76分鐘」看板 網：反應過度

2019-03-15 13:34

理科太太代言影片觸法 衛生局將開罰至少20萬元

2019-03-15 17:07

牛肉牛筋Q嫩爽滑、山中祕境素焗烤起司噴香 周遊北投一日散策

2019-03-15 19:16

洋芋片賣空氣翻版？ 網議脆笛酥減量盒子藏玄機

2019-03-15 20:26

別管愚人節了！北宜公路區間測速4月1日開罰

2019-03-15 18:07

扯！無人機二度闖入松山機場 8航班延誤 589人受影響

2019-03-15 20:19

爸拒養寵物2個月後變狗奴 網友：身體最誠實

2019-03-15 16:40

醫院那一區空氣品質最不好？ 腦外科名醫點名這二處

2019-03-15 20:47

撕下租屋處門上一張貼紙 驚見一隻神秘小動物

2019-03-15 17:15

快tag好友！15條初老症狀，妳中了幾條？能坐不要站、吃同道菜代表你老了

2019-03-15 23:17

基隆火車大誤點切割鐵軌引起？台鐵：調查釐清中

2019-03-15 15:51

誰惹的禍？無人機兩度闖禁區 延誤松機8航班

2019-03-16 00:10

每日星座運勢／摩羯有機會結識朋友 事業輕鬆應對

2019-03-16 00:00

基隆火車站晚間仍誤點已影響上萬人 電纜線漏夜搶修

2019-03-15 20:47

領得多不如領得久 他果斷拒絕高薪挖角

2019-03-15 15:41

看珠寶秀美腿 金荷娜雪白大勝崔真理黑絲襪

2019-03-16 00:30

夜市烤魷魚從此消失？衛福部闢謠「沒這回事」

2019-03-15 17:42

免疫4月1日納給付僅八百名額 攸關生死癌友衝了

2019-03-15 18:58

草莓跳、櫻餅到！2家和菓子老舖美味點心　絕配IG空靈系少女！

2019-03-15 13:34

今白天氣溫回升 陽光露臉偏乾

2019-03-16 08:15

睡不飽也睡不好 調查：近7成民眾夜間至少醒來1次

2019-03-15 17:26

立委補選投票日 勞工若上班工資這樣算

2019-03-15 22:20

櫻花鉤吻鮭5059條是怎麼算的？鄭瑞昌：浮潛趴溪尾尾算

2019-03-15 17:23

37歲「工斷女」錯了？顧家卻被定義為遊手好閒

2019-03-16 09:56

醫院空氣髒…電燒廢氣未納管

2019-03-16 00:10

大樂透頭獎新竹開出 1注獨得1億元

2019-03-15 22:48

雙魚鼓舞人心、射手自由奔放！盤點12星座的驚人天賦

2019-03-15 20:18

安以軒38歲有喜 高齡產婦要注意這幾件事

2019-03-15 16:17

北海岸沙灘好幫手 這輛履帶式鏟裝車組可抵60人次

2019-03-15 18:26

米其林三星大廚亞尼克回台客座 師徒聯手500座席秒殺一空

2019-03-16 01:06

調查：男比女更愛喝含糖飲 一杯下肚糖分破表

2019-03-15 13:56

為家計早出晚歸 父母每天見到孩子只剩簽聯絡簿？

2019-03-15 12:51

3免疫療法下月納入健保給付 僅800名額

2019-03-15 23:21

蔡詩芸深V火辣現身「春夏美容化妝品展」！超殺特價必買款快看

2019-03-15 19:05

台北國際烘焙展開幕 名店街、烘焙用品最夯

2019-03-15 16:48

《叛逆有理》憤青必看 最神秘的街頭藝術家班克斯台灣首展且免費入場！

2019-03-15 18:51

彰銀徵才400人 起薪最高55K

2019-03-15 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top