穿這顏色衣服用餐 天丼排隊名店送隱藏版櫻花氣泡飲

2019-03-16 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



每年春天三、四月是日本櫻花的季節，每位愛花人士緊盯花期，計畫前往各個賞櫻勝地追逐櫻花之美，而以櫻花為主題的各式料理或是甜點，更是這個季節限定的專屬美味。日本的「金子半之助」和「日本橋海鮮丼つじ半（TSUJIHAN）」將以「粉戀櫻花祭」為主題，自3月20日起至4月30日的每周三及周四共計12天，只要消費者穿上粉紅的服裝單品至指定門市點購任一主餐，並在FB或IG持手持牌自拍打卡，就可享免費招待一杯「粉戀櫻花氣泡飲」。

此外，金子半之助也於各間內座門市打造櫻花造景，不論是微風北車店的櫻花壁畫、台中新光店的櫻花樹景及新光A8店的金屬櫻花佈景，皆花費鉅資重金打造，每幅皆有其不同的意象之美。

其中，又以新竹巨城店的巨幅手繪櫻花壁畫最為吸睛，是特別百萬重金邀聘曾榮獲日本電視冠軍達人秀的專業畫師來台親手繪製，透過畫師專業的繪畫技法，使櫻花躍然其上、栩栩如生。

而只送不賣的「粉戀櫻花氣泡飲」，則是精選櫻花風味及蔓越莓果漿以特殊比例調製，再倒入沁涼清爽的現打氣泡水，點綴日本進口櫻花調味的蔓越莓果乾，獨特的嬌嫩淡粉色澤，妝點出初戀般的粉紅漸層，淡雅香氛如同櫻花綻放，呈現初春粉嫩氛圍。